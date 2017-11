Adeus de Júlio César confirmado pelo filho

Pub

Cauet, filho do ainda guarda-redes do Benfica, é muito claro quanto à decisão do pai: "O caminho acaba aqui, foi um prazer te ver jogar"

Muito provavelmente Júlio César não volta a representar o Benfica. No último domingo não foi convocado para o encontro com o V. Setúbal, opção de Rui Vitória, e nesta terça-feira o diário desportivo Record, adiantou que o futebolista de 38 anos estava a ponderar o final da carreira, hesitando apenas se seria no imediato ou apenas no final da época.



Não fica 100% claro mas o filho de Júlio César, Cauet, colocou um comentário na rede Instagram na qual dá a entender que o pai termina, sem mais demoras, uma longa carreira recheada de títulos. "O caminho acaba aqui, foi um prazer te ver jogar. Muitos títulos conquistados, você não vai deixar de ser um ídolo, parabéns. Te amo pai", escreveu o jovem Cauet que alinha nos escalões de formação do Belenenses.



Também a mulher de Júlio César, a antiga modelo Susana Werner, escreveu uma mensagem como se o Benfica estivesse quase a ser passado. "Será que o guerreiro cansou de jogar? Veremos as cenas do próximo capítulo. Obrigada Benfica! Obrigada presidente. Boa sorte aos benfiquistas. Amamos vosso clube e vossa cidade, nem preciso dizer o quanto fomos amados aqui", expressou.



Esta decisão de Júlio César não deixa de ser estranho, visto que ainda este mês tinha referido, ainda que entre sorrisos, na Web Summit que gostava de renovar por mais duas épocas o contrato em vigor e que termina no final da atual temporada.