Abdoulaye Touré, de apenas 23 anos, está a ser apontado ao Benfica pela imprensa francesa. O jogador, que renovou já contrato na presente temporada, até 2022, tem outros clubes interessados, nomeadamente da Alemanha.

Os encarnados poderão estar assim a tentar encontrar uma solução para concorrer com Fejsa para o setor mais defensivo do meio-campo encarnados, onde apenas Samaris tem sido o recurso quando o internacional sérvio não está disponível para jogar, apesar do grego jogar normalmente em terrenos mais avançados.

Certo é que Abdoulaye Touré tem sido não só um dos destaques da excelente campanha do Nantes na presente temporada, onde ocupam o quinto lugar da liga gaulesa, como também do próprio campeonato. As suas performances terão recolhido não só a atenção dos encarnados, como também do Schalke 04 e do Bayer Leverkusen, da Alemanha, os dois emblemas que estarão também na disposição de abrir os cordões à bolsa para tentarem a contratação do jovem francês.