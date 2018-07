O Tondela fez este sábado história na Luz ao vencer (3-2) pela primeira vez o Benfica. Um resultado que deixa os encarnados praticamente de fora da corrida pelo título (o FC Porto só joga hoje com o Marítimo) e numa luta renhida com o Sporting pelo segundo lugar, pois os dois rivais têm os mesmos pontos.

Rui Vitória projetou o embate com o Tondela com o pensamento no confronto do próximo sábado, em Alvalade, com o Sporting. Deixou os determinantes Jardel e Fejsa de fora, que em caso de amarelo falhavam o dérbi, e com o passar dos minutos viu-se que a ideia era marcar cedo e controlar os três pontos.

Veja o resumo do jogo:

Dito e feito. Pizzi marcou aos 12", após um início forte das águias, ainda pressionaram mais uns minutos, em busca do segundo, mas com o decorrer do jogo o Benfica preferiu o controlo em detrimento da pressão sobre o adversário.

E foi olhando para esta estratégia dos encarnados que o Tondela cresceu. A equipa de Pepa chegava à Luz a um ponto da manutenção e não tinha nada a perder. Apesar do golo sofrido, a defesa era uma muralha e com o relógio a correr a equipa aventurava-se no ataque. O golo de Miguel Cardoso aos 31" abriu-lhes novos horizontes, sobretudo porque o Benfica o sentiu - enervou-se e com erros sucessivos na defesa viu o mesmo avançado bisar oito minutos volvidos.

As águias precisavam de repensar a estratégia e foi isso que Rui Vitória fez ao intervalo. Fez entrar Salvio e o argentino agitou a equipa, tendo mesmo uma oportunidade clara para empatar o jogo logo nos primeiros minutos do reatamento.

Era um Benfica forte, pressionante, com vontade, mas que depois na frente voltou a ver-se privado de clarividência, algo que deixou de existir de há umas jornadas para cá desde a ausência de Jonas. Raúl Jiménez demonstra vontade, é inesgotável, mas não tem a classe do brasileiro, que a usa para ser mais tranquilo e matador na hora da finalização.

E foi muito isto que se viu no segundo tempo. Um Benfica cheio de vontade, mas sem tranquilidade para tentar dar a volta ao marcador. É verdade que encostaram o Tondela às cordas, que poucas vezes saíram em contra-ataque, mas não arranjavam armas para derrubar a muralha da equipa de Pepa, liderada por um super Ricardo Costa.

Se o central foi uma grande dor de cabeça para os avançados do Benfica, mesmo quando o ultrapassavam lá estava também um super Claudio Ramos na baliza, que voltou a provar ser um dos melhores do campeonato e a justificar já alguma atenção por parte de Fernando Santos, tal como os seus treinadores reinvidicaram no final da partida. Foi ele, aliás, que travou golos quase certos de Salvio, Rafa e Jiménez, e que deu mais confiança ainda aos seus colegas.

Confiança essa que Tomané, aos 81", traduziu em mais um golo, naquele que foi o terceiro remate enquadrado à baliza dos encarnados e, ironicamente, apontado também por um jogador que se formou no Benfica, tal como Miguel Cardoso, o autor do bis.

Era a desilusão para os adeptos encarnados, que pareciam acreditar na reviravolta, tal era o futebol ofensivo das águias, ainda que sem tranquilidade. E nem o golo de Salvio, já na compensação, fez os mesmos crentes voltarem a sorrir. Bem pelo contrário, pois mal festejaram. Os mais de 50 mil na Luz brindaram a equipa com um coro de assobios no final.

Pior terá ficado Rui Vitória, que viu muitos milhares de adeptos despedirem-se do treinador bicampeão também com assobios e com lenços brancos, isto a uma semana da visita a Alvalade, num dérbi que poderá ser determinante na luta por aquilo que agora parece ser a única possibilidade - o segundo lugar.