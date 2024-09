Benfica volta às contas positivas à boleia de Enzo Fernández e vira-se para o mercado americano

Contas 2022/23 Venda do argentino resultou em mais-valias de cerca de 60 milhões de euros e contribuiu para um resultado líquido de 4,2 M€. Gastos com pessoal aumentaram, mas custos com plantel desceram cerca de 11 milhões. Clube recebeu 74,2 milhões da UEFA.