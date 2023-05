Benfica vende Weigl por 7,1 milhões de euros

O Benfica anunciou a transferência do médio Julian Weigl para o Borussia Mönchengladbach por 7,17 milhões de euros, de acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O internacional alemão, que no início da época foi emprestado àquele clube da Bundesliga, fez esta época 20 jogos, tendo marcado um golo. Já ao serviço do Benfica contabilizou 115 jogos e cinco golos, depois de em 2019 ter sido contratado por 20 milhões de euros.

"Estamos muito felizes que o Julian tenha aceitado a nossa oferta e que vá continuar no clube. Desde que chegou, tem sido um líder. É um jogador muito importante para equipa, não só pelas suas qualidades, mas também pela sua personalidade", lê-se numa nota publicada no site oficial do Borussia Mönchengladbach, atual 10.º classificado da Bundesliga.

Antes representar o Benfica, Weigl alinhou pelo Borussia Dortmund, tendo feito toda a sua formação no Munique 1860.