Benfica vence Varzim e segue para os quartos de final da Taça de Portugal

O Benfica apurou-se esta terça-feira para os quartos-de-final da Taça de Portugal em futebol, ao vencer em casa do Varzim por 2-0, em triunfo com golos de Grimaldo e de Enzo Fernández.

Frente à equipa que na ronda anterior, a de estreia das equipas da primeira divisão na presente edição da prova, eliminou o Sporting, o Benfica cedo se adiantou no marcador, aos quatro minutos, através do espanhol Grimaldo, na cobrança de um livre direto, tendo Enzo Fernández, recém-sagrado campeão do mundo pela Argentina, ampliado a vantagem, aos 78.

Com este triunfo, o Benfica juntou-se ao Famalicão, que hoje se desembaraçou do Leixões, da II Liga, na fase seguinte da prova, com os 'encarnados' a deslocarem-se nos quartos-de-final a casa do vencedor do dérbi minhoto entre Sporting de Braga e Vitória de Guimarães.

Os 'encarnados', sem Rafa nas opções, devido a lesão, apresentaram-se neste desafio com Enzo Fernández como a grande novidade no 'onze', complementando as apostas em Lucas Veríssimo, Morato, David Neres ou Draxler, e não poderiam ter melhor entrada na partida, adiantando-se muito cedo no marcador.

Naquele que foi o primeiro lance de algum perigo junto às balizas, logo aos três minutos, Gonçalo Ramos conquistou uma falta, e Grimaldo, na cobrança do respetivo livre, foi exímio, aproveitando uma pequena brecha na barreira poveira para fazer o 1-0.

A madrugadora desvantagem do adversário abalou a confiança do Varzim, que sentiu dificuldades para responder em contra-ataque, tendo de se empenhar nas missões defensivas perante a pressão das 'águias', sofrendo novo 'susto', pouco depois, quando Grimaldo, numa arrancada, conseguiu um desvio para a baliza, que o central Bonila limpou em cima da linha de golo.

A primeira aproximação perigosa dos locais à baliza do Benfica surgiu já perto da meia hora, num cabeceamento de Rúben Gonçalves, que saiu por cima, e, pouco depois, num remate de João Vasco, mas que não abalou uma primeira metade tranquila do guarda-redes Vlachodimos.

Isto porque a maior parte da ação acontecia na área varzinista, onde o Benfica ia controlando os acontecimentos, mas com algumas dificuldades para penetrar na densa barreira defensiva dos nortenhos, com Morato e Gonçalo Ramos a insistirem, em duas chances, mas sem pontaria para desfazer o 1-0 ao intervalo.

No regresso do descanso, os dois técnicos fizeram ajustes nas equipas, com Roger Schmidt a retirar David Neres para lançar João Mário, e, no Varzim, Tiago Margarido a desfazer o esquema de três centrais, tirando Bruno Bernardo e Onyeka e lançando Hélder Barbosa e Rui Areias.

As mexidas tiveram mais efeito nos nortenhos, que regressaram ao desafio com maior velocidade, jogando mais tempo na área contrária e esboçando algumas ameaças em remates de João Vasco e Hélder Barbosa.

Nesta fase, contrariedade para o Benfica, com Grimaldo a sair lesionado, juntando-se Rafa (entorse no pé) e Musa e Gilberto (síndrome gripal), no lote das atenções do departamento clínico dos lisboetas, que no domingo têm o dérbi da cidade com o Sporting, para o campeonato.

Indiferentes a isso, os poveiros mantiveram o entusiasmo e, aos 65 minutos, obrigaram Vlachodimos a uma das defesas da noite, num desvio a cruzamento-remate de Rui Areias, na melhor chance da equipa da Liga 3 até então.

A primeira reação dos 'encarnados' nesta segunda metade aconteceu já depois dos 70 minutos, num remate de Gonçalo Ramos, um pouco por cima, numa fase em que a equipa poveira começava a mostrar algumas debilidades físicas.

Disso se aproveitou o Benfica, que aos 78 minutos criou um desequilíbrio na defesa 'alvi-negra', com Chiquinho a servir Enzo Fernández, para o argentino rematar sem hipóteses para o guarda-redes Ricardo e fixar o 2-0, perante um Varzim que ainda tentou reagir.

Um remate de Rui Areias, que saiu perto do poste da baliza benfiquista, ainda deixou os adeptos locais a suspirar, mas sem beliscar a tranquila gestão que o Benfica fez da sua vantagem até ao final.