Benfica vence Supertaça feminina de andebol pela terceira vez

O Benfica conquistou este sábado a Supertaça feminina de andebol, a terceira do seu historial, ao vencer o Colégio de Gaia, por 33-23 (15-14 ao intervalo), em jogo disputado no Multiusos de Gondomar.

O equilíbrio que se verificou no primeiro tempo e que estava refletido ao intervalo desfez-se na segunda parte, período em que as encarnadas marcaram o dobro dos golos da equipa adversária (18 contra nove).

O Colégio de Gaia, uma equipa 100% amadora, ao contrário da benfiquista, bateu-se quase sempre de igual para igual durante a primeira parte, conseguiu até uma breve vantagem no marcador aos nove minutos (3-4) e teve na guarda-redes Catarina Ferreira a sua melhor unidade.

Catarina Ferreira conseguiu um punhado de boas defesas e a equipa de Gaia deveu-lhe, em boa medida, o facto de ter ido para o intervalo a perder por apenas um golo.

O Benfica, campeão nacional, fez um primeiro tempo irregular, com alguns bons momentos como na fase em que ganhava por três golos (8-5), mas também demonstrou previsibilidade no seu jogo e algumas dificuldades ante a grande mobilidade do Colégio de Gaia no processo ofensivo.

A segunda metade do jogo foi muito difícil para a equipa de Vila Nova de Gaia e mostrou as diferenças entre as duas equipas, com clara vantagem para o conjunto orientado por João Florêncio.

O Colégio de Gaia arriscou e foi surpreendido várias vezes pelas transições rápidas do opositor, muitas das quais deram golo para o Benfica.

Com nove minutos jogados na segunda parte, o Colégio de Gaia tinha dois golos marcados e o Benfica seis.

O fosso no marcador foi-se alargando a partir daí devido ao ritmo que o Benfica impôs e que o seu opositor não conseguiu acompanhar, por clara quebra física, que por sua vez originaram vários erros e más decisões.

O Colégio de Gaia ainda logrou encurtar a distância para três golos (23-20), mas esta reação teve vida curta pois a equipa foi então penalizada com uma exclusão e o Benfica disparou em definitivo apontando 11 golos contra nenhum do seu oponente (31-20).

Restavam ainda seis minutos de jogo, mas nessa altura o Benfica já tinha uma mão firme na Supertaça e depois esperou que o encontro terminasse para festejar a conquista da Supertaça feminina de andebol 2022/23.