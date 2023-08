A solução estava no banco. Neres brilha e dá vitória ao Benfica

O brasileiro Neres saiu este sábado do banco de suplentes para ser o trunfo da vitória do Benfica frente ao Estrela da Amadora (2-0), com duas assistências a resolverem o jogo da segunda jornada da I Liga de futebol.

Entrado aos 69 minutos para o lugar de João Mário, o brasileiro esteve endiabrado e assistiu o também suplente Tengstedt, que entrou aos 78 e marcou o primeiro golo aos 79, e Rafa, a sentenciar o triunfo encarnado já em tempo de compensação, aos 90+3.

Os campeões nacionais somam assim os primeiros três pontos no campeonato, depois do desaire sofrido na estreia (3-2), no reduto do Boavista, enquanto os amadorenses, de regresso à elite do futebol português, continuam sem qualquer ponto conquistado.

Roger Schmidt surpreendeu tudo e todos ao colocar o jovem Samuel Soares na baliza do Benfica, em detrimento de Vlachodimos, que nem figurou na ficha de jogo após um jogo infeliz frente ao Boavista, assim como a introdução de Aursnes a defesa esquerdo.

O reforço Jurásek lesionou-se na primeira jornada e o treinador germânico optou por adaptar o norueguês, ao invés de colocar Ristic, que permaneceu no banco. No ataque, João Mário foi titular, tal como Arthur Cabral, a estrear-se devido ao castigo de Musa.

Do lado do Estrela da Amadora, Sérgio Vieira fez quatro mexidas no 'onze' que perdeu na receção ao Vitória de Guimarães (1-0), na primeira jornada, com Omurwa a render o castigado Miguel Lopes, bem como Hevertton Santos, Léo Cordeiro e Léo Jabá, a serem aposta do técnico para as posições de Jean Felipe, Aloísio e Régis Ndo, respetivamente.

Como esperado, o Benfica tomou conta total das incidências da partida, mas esbarrou num Estrela da Amadora bem organizado e competente nos primeiros minutos, apenas com Rafa a atirar contra a perna de Gaspar e João Neves a rematar ao lado, em posição frontal, aos 16 minutos, antes da única ameaça tricolor na primeira parte, por Ronald.

A partir dos 30 minutos, o Benfica carregou e praticamente não saiu do último terço do terreno, dispondo de muitas oportunidades para marcar: no espaço de um minuto, Bah falhou o cabeceamento em grande posição, Arthur Cabral não teve discernimento para desviar um remate 'precioso' de Bruno Brígido e João Mário atirou pouco ao lado.

As bancadas da Luz começavam a ficar impacientes, com tanta ocasião desperdiçada, e o intervalo chegou com um 'nulo', não sem antes Di María testar os grandes reflexos de Bruno Brígido, ao 'driblar' um rival, fletir para o meio e atirar para uma enorme defesa.

Amarelado, João Neves deu lugar ao aniversariante Florentino no reatamento, fazendo com que Kökçü tivesse mais liberdade e fizesse subir linhas, numa etapa complementar em que o domínio encarnado foi ainda mais contundente, perante um Estrela sólido.

João Reis saiu lesionado de um lance com Arthur Cabral, pouco tempo antes do árbitro Gustavo Correia assinalar grande penalidade a favor do Estrela da Amadora, mas que acabou revertido, corretamente, pois o braço de Florentino está encostado ao corpo.

O Benfica respondeu por intermédio de Kökçü, mas o remate, que levava selo de golo, foi intercetado, seguindo-se novo duelo, entre Bruno Brígido e Di María, que o guarda-redes brasileiro voltou a levar a melhor, com mais uma enorme defesa, aos 66 minutos.

Neres entrou aos 69 e mexeu completamente com o encontro, criando sozinho novas ocasiões flagrantes para as águias, entre as quais outra tentativa de Kökçü, novamente para boa intervenção de Bruno Brígido, e numa das mais claras situações, com Arthur Cabral a atirar para defesa incompleta e, na recarga, Di María a não acertar com o alvo.

No entanto, já depois de diversas tentativas e numa altura quase de 'desespero', entrou Tengstedt, que se mostrou finalmente aos adeptos benfiquistas ao decidir uma partida difícil, aos 79, servido por Neres, encostando de forma semelhante ao que Ramos fazia.

Já em tempo de compensação, Neres voltou a 'fazer das suas', ao desfazer a barreira defensiva do Estrela da Amadora e a servir de bandeja Rafa, a sentenciar o encontro sem dificuldades. Até ao final, ainda houve tempo para o português acertar no poste.