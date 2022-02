Benfica "tem de render muito mais" mas críticas às arbitragens dividem

Aburjania marcou o segundo golo do gilistas perante a estupefação dos jogadores do Benfica.

A derrota (1-2) de anteontem com o Gil Vicente, na Luz, acentuou a crise do Benfica, que está no terceiro lugar, a 12 pontos do líder FC Porto e a seis pontos do Sporting, segundo classificado. Os encarnados só ganharam dois dos últimos oito jogos oficiais, período em que registaram dois empates e quatro derrotas. O título é por isso já uma miragem nesta altura.

Após o desaire com os gilistas, o presidente Rui Costa reconheceu a responsabilidade pelo mau momento, mas deixou críticas às arbitragens - e ontem o clube voltou à carga pedindo que os audios entre o VAR e o árbitro sejam públicos. Queixas que no entender de Álvaro Magalhães, antigo jogador e adjunto do clube, não fazem sentido nesta altura, com o antigo capitão a criticar a política de contratações. "Essa questão das arbitragens é a opinião do Rui Costa, mas não concordo. A equipa tem render muito mais depois do investimento feito nas últimas épocas. Não quer dizer que as contratações sejam todas más, é visível que alguns jogadores que chegaram têm qualidade, mas quem observou e contratou alguns dos atletas devia vir a público dar explicações", defendeu ao DN.

Já João Alves, histórico do clube da Luz, concorda com esta posição de força de Rui Costa. "Foi uma intervenção que focou os pontos principais que levaram à atual situação da equipa de futebol. E no que toca à arbitragem, é inexplicável aquele golo anulado no jogo com o Gil Vicente. Em termos psicológicos, seria muito importante para os jogadores que o Benfica se colocasse em vantagem e o resultado foi completamente desvirtuado", considerou. Ainda assim, reconhece que "com os futebolistas que tem, o Benfica tinha capacidade para estar a fazer muito melhor".

Álvaro Magalhães, que representou o Benfica entre 1981 e 1990, não quis dar a sua opinião sobre a continuidade ou saída de Nélson Veríssimo. "Sou treinador e não vou fazer considerações sobre um colega. Foi uma escolha do presidente e ele é que deve decidir", atirou. Para João Alves, "as pessoas têm de se sentar e decidir o que for melhor para o Benfica", mas é da opinião que o técnico de 44 anos tem exagerado no lançamento de jovens jogadores. Diante dos gilistas, Paulo Bernardo e Gonçalo Ramos foram titulares e Henrique Araújo entrou em campo aos 65 minutos, fazendo a estreia na I Liga . "Não me parece uma boa política estar a querer jogar com a equipa B, passe o exagero. Ainda temos muito campeonato e a Liga dos Campeões para disputar, mas se continuar a ser escolhida esta equipa será difícil fazer melhor", analisou.

Álvaro Magalhães abordou ainda a situação de Pizzi, que tem sido muito pouco utilizado e que anteontem, com a equipa em desvantagem, não saiu do banco de suplentes. "Em todos os clubes há jogadores que são importantes e que a partir de determinada altura deixam de jogar. Se tem feito falta? Só faz falta quem está comprometido com a equipa", atirou. E questionado se será preciso uma limpeza de balneário no final da temporada, sublinhou que "nessa altura, como sempre, será feito um balanço e haverá jogadores que vão sair e outros continuar".

Já no entender de João Alves, Pizzi "continua a ser dos melhores jogadores do Benfica, seja com Veríssimo, Jesus ou Rui Vitória". O "luvas pretas" acrescentou ainda que o segundo lugar está difícil, mas é possível. "Reconheço que o Sporting e o Benfica apresentam rendimento diametralmente oposto e que o Sporting ficou ainda mais forte com as chegadas de Edwards e Slimani, mas a diferença é de seis pontos e ainda vai haver um confronto direto. Mas obviamente que para haver esperança para o Benfica chegar ao segundo lugar, terá de melhorar muito", realçou.

Novamente longe do topo

Desde 2010/11 que o Benfica não registava um número tão elevado de derrotas na I Liga à 20.ª jornada (os mesmos quatro desaires), tendo igualado o número total das 34 jornadas do último campeonato. E três foram em casa, com Portimonense (0-1), Sporting (1-3) e Gil Vicente (1-2). De resto, foi no conforto do lar que a equipa desperdiçou 11 dos 16 pontos na competição. Os encarnados até começarem muito bem a época e à sétima jornada, sob o comando de Jorge Jesus, lideravam o campeonato com quatro pontos de vantagem para Sporting e FC Porto. Mas nas 13 jornadas seguintes, perderam 16 pontos para os dragões e dez para os leões.

Pela segunda temporada consecutiva o Benfica tem o campeonato aparentemente perdido à 20.ª jornada, pois só um milagre permitirá a recuperação face aos dois rivais. Ainda assim, os encarnados até estão melhor esta época, registando mais cinco pontos do que em 2020/21 na mesma ronda. E subiram uma posição na tabela, uma vez que eram quarto colocados na temporada passada.

Em 2020/21, a diferença para o líder Sporting nesta altura era de 15 pontos, ainda maior dos que os atuais 12 pontos em relação ao FC Porto. No entanto, a margem para o segundo lugar - o último de acesso direto à Liga dos Campeões - era menor na época transata, quando se cifrava em cinco pontos, contra os seis atuais.

Um dado curioso é o facto de o Benfica ter os mesmos 44 pontos que o FC Porto registava no anterior campeonato. Por outro lado, os encarnados têm o melhor ataque da I Liga, em igualdade com o FC Porto (53 golos), uma marca muito superior aos 33 de 2020/21. No que toca a golos sofridos no campeonato, têm mais um esta época (18 e 17). Mas com mais ou menos comparações, a crise na Luz é indisfarçável.

