Benfica também foi o campeão da disciplina: 59 amarelos e três vermelhos por acumulação

O campeão Benfica também foi a equipa mais disciplina da edição 2022/23 da I Liga portuguesa de futebol, ao somar apenas 62 cartões, sendo a única equipa sem qualquer vermelho direto.

Os encarnados foram admoestados com 59 amarelos e três vermelhos por acumulação, todos na primeira volta, por Otamendi (1-0 ao Casa Pia, em Leiria), logo à segunda ronda, e Gonçalo Ramos e João Mário (2-1 ao Vizela, na Luz), à quinta.

O central argentino, que a meio da época se sagrou campeonato mundial no Qatar, foi o jogador benfiquista mais indisciplinado, ao somar nove amarelos e o vermelho por acumulação, registo que lhe custou três jogos na bancada.

Rafa (seis amarelos) e Aursnes, Florentino e António Silva (todos com cinco) também chegaram à suspensão, ao contrário de Grimaldo, que somou o quinto na 34.ª e última jornada, a da despedida, rumo ao Bayer Leverkusen,

Ainda assim, o Benfica venceu folgadamente o campeonato da disciplina, com o FC Porto igualmente em segundo, com 75 cartões, nomeadamente 70 amarelos, três vermelhos por acumulação e dois vermelhos diretos.

O terceiro lugar ficou para o Gil Vicente, que totalizou 82 cartões (79 amarelos, um vermelho por acumulação e dois diretos), superando o Arouca, que chegou aos 83, menos três do que o Sporting de Braga e cinco face ao Sporting.

No outro lado da tabela, 'reinou' o europeu Vitória de Guimarães, ao acumular 106 cartões amarelos, seis vermelhos por acumulação e quatro diretos, para um total de 116 admoestações.

O Santa Clara, com 113 cartões (106+4+3) ficou por perto, enquanto o Marítimo fechou o pódio, com 109 (99+4+6). Também superaram a centena Paços de Ferreira (108), Desportivo de Chaves (108), Boavista (107) e Vizela (101).

Individualmente, o médio Ricardo Martins Guimarães, vulgo Guima, que representou o Desportivo de Chaves, esteve 'intratável', ao totalizar 19 cartões, 17 amarelos e dois vermelhos diretos.

Guima vence em termos totais, com mais seis cartões do que os vimaranenses Ibrahim Bamba e Tiago Silva, e foi também o 'rei' dos amarelos, com mais cinco em relação a Bamba, Delgado (Paços de Ferreira) e Pedrão (Portimonense).

Quanto aos vermelhos, oito jogadores chegaram aos dois, sendo que Reggie Cannon (Boavista) foi o único a ver dois vermelhos por acumulação, enquanto Opoku (Arouca), Renê Santos (Marítimo) e Guima viram dois vermelhos diretos.