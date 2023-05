Benfica: Sete derrotas em nove jogos com o Sp. Braga

Depois de 14 jogos seguidos (13 vitórias e um empate) sem saber o que era perder frente ao Sp. Braga, o Benfica começou a sentir em 2020 o peso da evolução competitiva dos guerreiros, cada vez mais fortes e a intrometerem-se na luta dos três grandes. Já são nove jogos sem vencer (seis para o campeonato, dois para a Taça de Portugal e um para a Taça da Liga) e com esse impressionante registo de sete derrotas para os da Luz, que no sábado recebe mais um duelo com os bracarenses, na 31.ª jornada da I Liga.

Dos 132 encontros para o campeonato, os encarnados festejaram 88 triunfos, empataram 28 e perderam 16. E com essa particularidade de duas das três vitórias bracarenses na Luz desde sempre terem sido conseguidas nos últimos três anos.

O início do descalabro encarnado recente (ou da supremacia minhota, dependendo da perspetiva) teve dedo de Rúben Amorim. A 15 de fevereiro de 2020, o Benfica de Bruno Lage recebeu os minhotos liderados por Amorim e perdeu (1-0). O golo foi marcado por João Palhinha, que se encontrava na Pedreira por empréstimo do Sporting.

No início da época seguinte, a 11 de agosto, nova viagem à Luz e nova vitória bracarense (3-2). Os golos de Iuri Medeiros e Francisco Moura (dois) anularam o bis de Seferovic e garantiram o triunfo de Carlos Carvalhal sobre Jorge Jesus. Nessa época, quis o sorteio que se encontrassem também na Taça da Liga, prova onde se registou o terceiro triunfo minhoto consecutivo (2-1), com os golos de Tormena e Abel Ruíz a superiorizarem-se ao de Pizzi (hoje jogador do Sp. Braga).

Na segunda volta do campeonato 2020-21, Jorge Jesus foi a Braga vencer (2-0), com golos de Rafa e Seferovic. No final dessa época encontraram-se no Jamor, numa final da Taça de Portugal que sorriu aos guerreiros de Carvalhal. Piázon e Ricardo Horta marcaram os golos que deram o troféu ao Sp. Braga.

Os bracarenses sofreriam pouco depois, no inicio da I Liga 2021-22, uma das derrotas mais pesadas da história (6-1). O golo de honra de Ricardo Horta foi consumido pelos seis do Benfica: Grimaldo, Darwin Nuñez, Rafa Silva (dois) e Everton (dois). Apesar desse triunfo expressivo, a época não correu bem para os da Luz. Jesus acabou por sair e dar lugar a Nelson Veríssimo, que iria a Braga sofrer mais uma derrota (3-2). Darwin e João Mário marcaram para o Benfica, enquanto Iuri Medeiros, André Horta e Vitinha fizeram os golos da vitória bracarense.

Já esta temporada novo desaire na Pedreira. Foi aliás a primeira (e pesada) derrota do Benfica de Roger Schmidt (3-0), com golos de Abel Ruíz e dois de Ricardo Horta, que esteve com um pé na Luz no início da época e acabou por ficar em Braga. Pouco mais de um mês depois, Artur Jorge afirmou-se depois como grande carrasco dos benfiquistas e do técnico alemão ao eliminá-los da Taça de Portugal, no desempate por grandes penalidades (5-4, após 1-1).

O terceiro duelo luso-alemão da época acontece no sábado, no Estádio da Luz e apesar do Benfica estar na liderança do campeonato, o Sp. Braga sabe que para alimentar o sonho (difícil) de ser campeão nacional pela primeira vez tem de vencer e diminuir a distância para três pontos.