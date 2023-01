Benfica SAD informa mercado que administradores foram constituídos arguidos

A Benfica SAD informou esta segunda-feira o mercado que a sociedade e membros do Conselho de Administração do mandato 2016-2020 ainda em funções foram constituídos arguidos, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). A notícia foi avançada no sábado pelo DN.

Dois dias depois de o clube ter confirmado que a sociedade desportiva tinha "sido constituída arguida no passado dia 03 de janeiro, assim como, por inerência e entre outros, os membros do Conselho de Administração no mandato 2016 a 2020 e que se encontram atualmente em funções", a SAD 'encarnada' dá conta desta situação à CMVM.

"A Benfica SAD vem confirmar que, tendo em conta as notícias vindas a público no dia 07 de janeiro de 2023, a sociedade, assim como, por inerência e entre outros, membros que integraram o seu Conselho de Administração no mandato 2016 a 2020 e se encontram atualmente em funções foram constituídos arguidos no âmbito de um processo que está em segredo de justiça", lê-se no comunicado divulgado esta segunda-feira.

De acordo com o DN, os arguidos são Rui Costa, atual presidente do clube, Domingos Soares Oliveira, Luís Filipe Vieira, José Eduardo Moniz e Nuno Gaioso Ribeiro, todos eles administradores, ou ex-administradores, da sociedade benfiquista.

"A Benfica SAD manifestou a sua total disponibilidade e abertura para colaborar com as entidades competentes como sempre aconteceu até aqui", concluiu o comunicado enviado à CMVM.