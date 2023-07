Benfica regressa ao trabalho com Aursnes "entusiasmado"

O campeão nacional Benfica regressou esta quarta-feira ao trabalho, com os futebolistas divididos por grupos, entre a realização de exames médicos em ambiente hospitalar e testes físicos no centro de estágios do Seixal.

Nas primeiras horas de trabalho, o médio internacional norueguês Fredrik Aursnes, que teve uma primeira temporada na Luz em 2022/23, foi a primeira 'voz' do plantel, dando conta da expectativa e ambição existente para o que se segue.

"Estamos motivados para começar a pré-temporada, fazer um bom trabalho, preparar-nos bem, para que na nova época possamos partilhar grandes momentos. É fantástico estar aqui", assinalou o médio, em declarações à BTV.

Aursnes garantiu entusiasmo neste recomeço, depois de uma primeira época em que diz ter vivido momentos fantásticos.

"A cidade, o clube, as pessoas à nossa volta, as pessoas dentro do clube... É fantástico. É bom estar a começar agora, estar aqui no primeiro dia, estou muito entusiasmado, para os próximos dias e para a próxima temporada", disse ainda.

Depois do descanso das férias, o norueguês garante motivação e um grupo com muita ambição, mas consciente das dificuldades que terá pela frente, quando questionado em relação às expectativas que se podem ter.

"É difícil dizer. Acho que há boas equipas, e queremos competir, claro, temos essa vontade, estamos motivados para isso. Não sei, é difícil dizer, mas é claro que será difícil. Há muitas equipas de qualidade, então acredito que será uma época difícil", disse.

No regresso ao trabalho, o médio foi o primeiro a 'dar a cara', quando ainda faltam definir algumas questões no plantel campeão nacional, entre entradas e saídas, com o turco Kökçü (ex-Feyenoord) a ser para já o único reforço anunciado.

O médio, de 22 anos, eleito o melhor jogador da Liga dos Países Baixos, chega proveniente do campeão Feyenoord, por 25 milhões de euros, a que podem acrescer mais cinco, e na esteira da entrada no último ano de Aursnes, um dos melhores da época das 'águias'.

A Kökçü deverá juntar-se o extremo argentino Di María, faltando a oficialização do Benfica em relação a um regresso do 'mágico' à Luz, onde passou três épocas entre 2007 e 2010, antes de se transferir para o Real Madrid.

Outro nome que tem vindo a ser dado como 'reforço' é Gonçalo Guedes, com o extremo a ter a possibilidade de continuar mais uma época na Luz, embora o Benfica, também neste caso, ainda não tenha formalizado a continuidade do empréstimo do internacional luso por parte dos ingleses do wolverhampton.