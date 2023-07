Benfica oficializa regresso de Nélson Veríssimo como treinador da equipa B

O treinador Nélson Veríssimo regressa ao Benfica para liderar a equipa B dos 'encarnados', informou hoje o clube lisboeta, que avançou também com os nomes de Paulo Lopes para os sub-23 e Luís Araújo para os sub-19.

"As lideranças das equipas de transição para o futebol profissional do Sport Lisboa e Benfica em 2023/24 serão assumidas por três caras bem conhecidas da formação benfiquista. Nélson Veríssimo, Paulo Lopes e Luís Araújo partilham um perfil de larga experiência no desenvolvimento de jovens jogadores no clube, assim como um conhecimento aprofundado dos contextos que abraçam na nova época", indica o Benfica.

Veríssimo, que na última época orientou até fevereiro o Estoril Praia, regressa ao clube no qual fez quase todo o percurso de treinador, especialmente na equipa B e com duas passagens pela principal, em substituição de Bruno Lage e Jorge Jesus.

Já Paulo Lopes prepara-se para um primeiro desafio como técnico principal, nos sub-23, depois de ter tido outras funções, de treino de guarda-redes dos sub-23 e da equipa B e também como adjunto.

Nos juniores, Luís Araújo regressa ao 'leme' do escalão que liderou entre 2019 e 2022, culminando com a conquista do campeonato nessa sua última época, assumindo na seguinte, a de 2022/23, a equipa de sub-23.