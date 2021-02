Benfica no quarto das angústias após ficar em branco frente ao Vitória

A jogar em casa, depois de três jogos em que só tinha conseguido dois pontos, o Benfica entrou cheio de força. Atacou muito e quase sempre bem, defendeu-se de forma muito capaz. Mas o quase, aqui, é o que faz a diferença toda: quase marcou muitas vezes, demasiadas vezes. E não marcou em nenhum dos mais de 20 remates, acabando empatado 0-0 com o Vitória, que até podia ter marcado praticamente no último lance do jogo.

FINAL | Benfica Vitória SC



"Águia" que prometeu "arrasar" empata e vira 1ª volta a 1⃣1⃣ pontos do topo ⬇️

Ratings em https://t.co/QZuwKyufuG

Powered by @betpt #LigaNOS #SLBVSC pic.twitter.com/3ABYnxBluK - GoalPoint.pt (@_Goalpoint) February 5, 2021

Com Darwin no banco, Seferovic foi um jogador expedito: rematou muito. Mas não acertou nas redes. Nem ele, nem Everton, nem Pizzi, nem Vertonghen, que deu outra arma pouco comum neste Benfica. As bolas paradas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A primeira parte jogou-se neste ritmo: o Benfica a atacar e a rematar muito (16 remates, três na baliza), o Vitória muito agarrado à defesa, quase sem presença ofensiva (um remate desenquadrado).

Na segunda parte, a equipa de João Henriques quis manter o estatuto de imbatível fora de casa - que partilha com o líder Sporting, esse imbatível de todo na Liga. Pressionou mais alto e reduziu o espaço para as subidas de Gilberto e as combinações nos corredores interiores.

O Benfica, ainda assim, continuou a ter poder de fogo, mas com pólvora seca. Isso ficou cabalmente comprovado nos minutos finais. Numa boa combinação ofensiva, Gonçalo Ramos amorteceu para o remate de Pedrinho à entrada da pequena área. Solto, o brasileiro acertou no céu (90"+3").

Depois, claro, o Benfica quase perdia o jogo. Edwards, que tinha feito o único remate do Vitória à baliza (de longe, fácil para Vlachodimos), teve nos pés o triunfo. Mas o remate saiu a centímetros do poste da baliza do Benfica.

Em 51 pontos, o Benfica conquistou 34 nas 17 jornadas da primeira volta do campeonato. Nas últimas quatro jornadas, empatou três vezes e perdeu uma (na segunda-feira, em Alvalade). Marcou dois golos e sofreu três.

Benfica a 11 pontos da liderança: desde 2010/11 que não tinha uma desvantagem superior a 10 pontos para o 1.º classificado do campeonato pic.twitter.com/x3yzIAQGBn - playmakerstats (@playmaker_PT) February 5, 2021

A equipa de Jorge Jesus caiu para o 4.º lugar, com 34 pontos (e pode ser igualada pelo Paços, que recebe esta noite o Tondela), sendo ultrapassado pelo Sp. Braga, que soma 36 pontos depois de ter batido na quinta-feira o Portimonense (2-1).

Na frente, o Sporting não só confirma, como sublinha a candidatura ao título: aproveitou o empate do FC Porto no Jamor (0-0 com o Belenenses) para esticar a vantagem. Entra na segunda volta com mais seis pontos do que os dragões, nove do que o Braga e 11 do que o Benfica.