Benfica nega que treinador de andebol tenha agredido homólogo do Sporting

O Benfica negou este domingo, em comunicado, que o treinador espanhol de andebol Chema Rodríguez tenha agredido o homólogo do Sporting, Ricardo Costa, no final do dérbi de sábado para os quartos de final da Taça de Portugal.

Segundo os 'encarnados', Rodríguez "em momento algum agrediu o técnico do Sporting", no final da vitória 'leonina', por 34-30, no Pavilhão n.º2 do Estádio da Luz, em Lisboa, após um comunicado dos rivais a denunciar esse ato.

"É por isso falsa e difamatória a acusação feita pelo Sporting no seu comunicado. O Benfica não pode permitir que, com acusações falsas, se tentem desviar as atenções do comportamento antidesportivo e provocador da equipa do Sporting e do seu treinador Ricardo Costa na parte final do encontro. E que originaram a indignação de Chema Rodríguez", pode ler-se num comunicado das 'águias'.

O Sporting tinha denunciado esta agressão e uma outra ao capitão de equipa, Salvador Salvador, este por um adepto 'encarnado', numa altura em que se desencadearam desacatos já após o apito final.

Fonte policial tinha confirmado à agência Lusa três detenções, no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa, onde o Sporting venceu o Benfica, por 34-30.

A mesma fonte explicou que um adepto do Benfica foi detido após o jogo por agressão a Salvador Salvador, enquanto um adepto do Sporting foi detido por agredir um agente de autoridade.

Antes, fonte da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) já tinha adiantado à Lusa que uma adepta 'encarnada' tinha sido detida no recinto, por incumprimento da medida de interdição de recintos desportivos.

Segundo a mesma fonte, a detida tem 24 anos, é adepta do Benfica e tinha-lhe sido decretada uma medida de interdição de recintos desportivos pela APCVD em setembro de 2022, por pirotecnia, tendo sido intercetada pela Polícia de Segurança Pública (PSP) quando tentava aceder à bancada do recinto 'encarnado'.