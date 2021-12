Sorteio anulado: Benfica jogava com o Real Madrid e Sporting com a Juventus

FC Porto joga com a Lazio e o Sp. Braga com o Sheriff

O sorteio foi entretanto anulado, mas antes disso ditou que o Sporting ia jogar com a Juventus e o Benfica com o Real Madrid nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Confirmava-se assim o feeling de Jorge Jesus, que tinha falado na possibilidade de lhe calhar em sorte a equipa espanhola. "Penso que se nos calhar o Real Madrid, se calhar vamos dizer a mesma coisa [que é difícil]. Mas vamos passar", disse há dias o treinador encarnado.

O sorteio realizado esta manhã, em Nyon, na Suíça, colocou ainda Cristiano Ronaldo e Messi no caminho um do outro, num Manchester United-PSG. O Manchester City jogaria frente ao Villarreal e o Bayern de Munique mediria forças com o Atlético de Madrid. Já o Liverpool enfrentaria o Salzburgo, o Inter de Milão o Ajax e o Lille o Chelsea. Agora é esperar pelo novo sorteio para conhecer os novos duelos.

Como não são cabeças de série, os portugueses jogam a primeira mão em casa, em 15, 16, 22 ou 23 de fevereiro de 2022. Os encontros da segunda mão realizam-se em 8, 9, 15 e 16 de março. A final é em maio, em S. Petersburgo. Este ano os jogos fora não dão vantagem em caso de empate, sendo preciso o prolongamento e as grandes penalidades a forma de desempate na eliminatória.

Na fase de grupos, o Sporting foi segundo do Grupo C, atrás do Ajax e à frente de Borussia Dortmund e Besiktas, enquanto o Benfica passou em segundo no Grupo E, depois do Bayern Munique e superiorizando-se ao Barcelona e Dinamo Kiev. O FC Porto não se apurou para os oitavos e passou para o playoff da Liga Europa.

*artigo atualizado depois do sorteio ter sido anulado pela UEFA.