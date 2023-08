Benfica garante Trubin. Ramos em França para assinar com o PSG

O Benfica já tem assegurada a contratação do guarda-redes Anatolij Trubin, do Shakthar Donest, da Ucrânia, A informação foi avançada esta segunda-feira pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências.

A SAD do Benfica vai pagar 10 milhões de euros pela transferência do guardião que vai lutar com Vlachodimos pela titularidade. O contrato contempla ainda um milhão de euros por objetivos e o clube ucraniano fica com direito a 40% em mais-valias de um futura venda.

O treinador Roger Schmidt vê assim satisfeito o seu desejo, de contar no plantel com dois guarda-redes de qualidade. Esta contratação deverá levar à saída do jovem Samuel Soares, que poderá ser cedido.

Gonçalo Ramos, entretanto, já está em Paris para assinar contrato com o PSG. De acordo com a imprensa francesa, o avançado chegou esta segunda-feira à capital para realizar testes médicos e assinar um contrato válido por cinco temporadas.

O acordo prevê o pagamento imediato de 20 milhões de euros, de um bolo total de 65 milhões que contempla ainda o pagamento de mais 15 mediante objetivos. Esta foi a forma encontrada para o PSG para contornar o fair-play financeiro da UEFA. 20 milhões agora, 45M só no final da época e 15M mediante objetivos a atingir pelo avançado.