Jesus reencontra Rui Vitória na pré-eliminatória da Champions

O Benfica ficou a saber esta segunda-feira que o Spartak Moscovo ​​​​é o adversário que vai ter de enfrentar na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, conforme ditou o sorteio realizado na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça. É o reencontro de Jesus com Rui Vitória, ex-treinador dos encarnados.

Os russos do Spartak Moscovo, orientados pelo ex-treinador do Benfica' Rui Vitória, e os belgas do Genk eram dois dos possíveis adversários, juntamente com dois conjuntos provenientes na segunda pré-eliminatória.

A formação de Jorge Jesus, terceiro classificado na I Liga portuguesa de futebol de 2020/21, vai então defrontar a equipa de um ´velho conhecido' do clube da Luz.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

As águias podiam ter tido pela frente o vencedor do embate entre os holandeses do PSV Eindhoven e os turcos do Galatasaray ou ainda o conjunto que irá ficar qualificado a partir do duelo entre os checos do Sparta Praga e os austríacos do Rapid Viena.

O Benfica fez parte do lote dos cabeças de séries, pelo que não poderia defrontar os ucranianos do Shakhtar Donetsk, os franceses do Mónaco e ainda o vencedor do embate entre os escoceses do Celtic e os dinamarqueses do Midtjylland.

Jesus enfrenta Vitória que o substituiu na Luz em 2015. O que eles disseram um do outro (e não foram elogios)

O sorteio desta segunda-feira ditou então que Jesus vai reencontrar Rui Vitória, o treinador que o substituiu em 2015, quando foi para o Sporting.

Na altura ficou célebre um bate-boca entre os dois técnicos, quando Jesus abriu as hostilidades. "As ideias que estão lá são todas minhas. O Benfica não mudou nada, zero. Vou jogar contra uma equipa com as minhas ideias. Cheguei ao Sporting e mudei tudo. O cérebro já não está lá", atirou então Jesus, que meses mais tarde voltou a picar o rival: "Para conduzir um Ferrari é preciso ter andamento para ele. Vamos ver se aquele Ferrari continua a andar".

Vitória acabou também depois por entrar na picardia. "Os treinadores em Portugal, em concreto o treinador do Sporting, antes de chegar ao Benfica teve 20 anos de carreira onde andou a ganhar algumas vezes e a perder outras, a ser despedido umas vezes e contratado outras. Com a idade que eu tenho ele se calhar andava a lutar pela subida de divisão na II Liga", atirou.

A equipa lisboeta jogará a primeira mão fora, a 3 ou 4 de agosto, e a segunda em casa, no dia 10, frente ao vice-campeão russo, orientado pelo antigo técnico dos 'encarnados', pelos quais se sagrou campeão português em 2016, 2017 e 2019 (apesar de no último ano ter sido substituído por Bruno Lage).

Caso ultrapasse a terceira pré-eliminatória, o Benfica, campeão europeu em 1961 e 1962, terá ainda de disputar os 'play-off' de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões da época 2021/22, para a qual estão diretamente qualificados o Sporting, campeão português, e o FC Porto.

Esta há mais equipas portuguesas que vão conhecer adversários, neste caso na Liga Europa. A partir das 13:00, o Paços de Ferreira saberá quem vai defrontar na 3.ª pré-eliminatória da Conference League, a exemplo do Santa Clara, que contudo ainda terão que superar a eliminatória com os macedónios do Shkupi.

Os encontros da terceira pré-eliminatória realizam-se em 3 e 4 de agosto (primeira mão) e 10 de agosto (segunda), com os vencedores a rumarem ao 'play-off', com jogos em 17 e 18 (primeira mão) e 24 e 25 (segunda).