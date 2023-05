Carlos Moedas: "Hoje os campeões nacionais são campeões de Lisboa"

Os novos campeões nacionais de futebol já chegaram à Câmara Municipal de Lisboa. Rui Costa (presidente), Roger Schmidt (treinador) e o capitão Otamendi, lideram a comitiva, que foi recebida por Carlos Moedas.

Foi o argentino que transportou o troféu e o exibiu, com ajuda de João Mário, perante os eufóricos adeptos, antes de posarem para a fotografia oficial e seguirem para o Salão Nobre para a homenagem formal.

O Benfica conquistou o 38.º título da história no sábado, após vencer o Santa Clara.

Enquanto esperavam pela equipa, milhares de adeptos animaram a praça dos Paços do Concelho. Os Órgãos Sociais do clube chegaram antes da equipa. Um deles, Simão Sabrosa, diretor de relações institucionais das águias, mostrou-se "feliz" pela conquista e que "os jogadores é que são protagonistas". A águia Vitória também se juntou à festa e pousou para as fotos.

Depois de Mariza Liz cantar uma das suas músicas Foi assim que aconteceu [ser campeão], nos Paços do Concelho, Carlos Moedas começou por dar uma palavra ao "querido Rui Costa", por tudo o que o presidente do Benfica personifica. "Hoje é um dia de gloria, para festejar, mais do que para falar e por isso a minha mensagem vai ser curta. Vou tentar fazer 15 minutos à Benfica. É orgulho como presidente da Camara e hoje os campeões nacionais são campeões de Lisboa".

Mais logo, a fechar as celebrações do 38.º, o plantel irá jantar no Convento do Beato.