Benfica goleia Sporting com recorde de público nas bancadas da Luz

O Benfica goleou ontem o Sporting por 5-0 e garantiu o apuramento para as meias-finais da Taça de Portugal de futebol feminino. É um dérbi que fica para a história, afinal no Estádio da Luz cumpriu-se aquele que era um dos grandes objetivos, pois foi batido o recorde de assistência em jogos oficiais em Portugal, com a presença de 15 032 espectadores nas bancadas, superando o anterior máximo alcançado entre equipas femininas a 8 de maio de 2022, no mesmo palco e com os mesmos rivais no relvado, quando estiveram presentes 14 221 pessoas.

A partida foi ainda marcada por um grande momento de fair-play quando as equipas médicas de Benfica e Sporting uniram esforços na assistência a um adepto que se sentiu mal na bancada, o que levou a árbitra Catarina Campos a exibir o cartão branco às duas equipas.

De resto, no campo, a partida ficou marcada pela grande superioridade do Benfica, que soma por vitórias todos os jogos disputados nas provas nacionais. As bicampeãs abriram o marcador aos 15 minutos pela avançada Jéssica Silva, que acabou por bisar três minutos depois. Numa primeira parte de sentido único, a brasileira Ana Vitória fez o terceiro golo ainda antes do intervalo (38") e também bisou logo no reinício (52"). O resultado foi fechado pela nigeriana Christy Ucheibe (76").

Além do recorde de assistência no futebol feminino, neste primeiro dérbi da história da Taça de Portugal foi também alcançado o resultado mais desnivelado dos confrontos entre Benfica e Sporting, que se iniciaram em 2019. Os 5-0 a favor das encarnadas, superou os 5-1 com que as leoas venceram na época passada, em Alcochete, em jogo a contar para o campeonato. Este foi, aliás, o 14.º duelo entre as eternas rivais, sendo que as encarnadas somam agora oito vitórias, contra cinco das sportinguistas, tendo apenas se registado um empate.

Refira-se que as benfiquistas vão agora defrontar nas meias-finais o Famalicão, que ontem recebeu e venceu o Damaiense, por 2-0, enquanto no outro jogo o Sp. Braga foi ganhar ao campo do Clube Albergaria por 1-0, ficando agora à espera do adversário, que sairá da partida desta tarde entre o Racing Power e o Amora.

Jéssica conforta as rivais

No final da partida, Filipa Patão, treinadora do Benfica, frisou que a sua equipa tem "evoluído muito" e tem ganho "uma grande maturidade nestes jogos" grandes. Nesse sentido, lembrou que a sua equipa "não deixou jogar o Sporting na primeira parte" e que, após o intervalo, "foi gerir a partida". "Acabámos por dilatar a vantagem porque fomos competentes, apesar de teremos perdido alguns golos por desconcentração", acrescentou, assumindo que o objetivo é "ganhar a Taça de Portugal e dar ao clube todos os troféus em disputa". Por sua vez, Jéssica Silva disse estar "muito feliz" pela vitória e pelo recorde e deixou uma palavra ao Sporting: "Quero deixar-lhes uma palavra de incentivo, porque crescemos uns com os outros e temos de nos unir para sermos mais competitivas."

Do lado do leonino, a treinador Mariana Cabral, expulsa durante a partida, foi rendida na flash interview pelo adjunto Pedro Alegria, que considerou o adversário "mais eficaz e competente". "Deixámos jogar o Benfica como quis, mas prometemos dar uma resposta diferente na próxima quarta-feira", disse, numa alusão a novo dérbi, agora a contar para as primeira mão das meias-finais da Taça da Liga, em casa das encarnadas.

