Benfica goleia Santa Clara e mete pessão no clássico (veja os golos)

O Benfica segue líder da I Liga, depois de uma goleada nos Açores (5-0). Este sábado, a equipa de Jorge Jesus cilindrou um Santa Clara que até mandou no primeiro tempo e obrigou Vlachodimos a brilhar para impedir o golo dos açorianos.

A trave também ajudou a catapultar os encarnados no jogo, com um golo do estreante Rodrigo Pinho no final da primeira parte. No segundo tempo Darwin (dois), Rafa e Yaremchuk construiram a goleada que coloca os rivais sob pressão no clássico desta noite.

(em atualização)

Veja os golos

0-1 Rodrigo Pinho (Benfica)

0-2 Darwin (Benfica)

0-3 Rafa (Benfica) e 0-4 Darwin (Benfica)

0-5 Yaremchuk (Benfica)