Benfica goleia em Portimão com virada e recupera terceiro posto

O Benfica goleou hoje em casa do Portimonense por 5-1, num jogo da 28.ª jornada da I Liga de futebol em que até esteve a perder, recuperando assim o terceiro lugar da prova.

Os algarvios adiantaram-se na fase final da primeira parte, através de Beto, aos 43 minutos, mas, numa altura em que o resultado ao intervalo parecia feito, o Benfica chegou à igualdade por Pizzi, aos 45+3.

Os 'encarnados' entraram na segunda metade como fecharam a primeira e passaram para a frente aos 50 minutos, com um golo de Darwin, antes de Seferovic 'bisar', aos 64 e 73, o que o volta a isolar na frente da lista dos melhores marcadores, com 18 golos, mais um do que o sportinguista Pedro Gonçalves, tendo Everton encerrado a goleada, aos 90+4.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Com esta vitória, o Benfica regressa ao terceiro lugar, agora com 60 pontos, menos três do que o FC Porto, segundo e que ainda hoje recebe o Vitória de Guimarães, e menos 10 do que o comandante Sporting, enquanto o Portimonense é 10.º, com 32.