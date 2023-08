Benfica garante Arthur Cabral para o lugar de Ramos e Trubin para a baliza

Arthur Cabral, avançado brasileiro de 25 anos da Fiorentina, é o eleito da SAD do Benfica para suceder a Gonçalo Ramos, jogador que esta seguna-feira já foi anunciado como reforço do PSG. Os encarnados, entretanto, têm já garantida a contratação do guarda-redes ucraniano Anatoliy Trubin, do Shakhtar Donetsk, que já aterrou em Lisboa para assinar.

A transferência de Arthur, de 25 anos, está praticamente fechada e o avançado canarinho é esperado esta semana em Lisboa para realizar testes médicos e assinar um contrato decinco temporadas. A SAD do Benfica vai pagar 20 milhões de euros à Fiorentina, e mais cinco milhões mediante objetivos.

"Ele está muito feliz. O Benfica é uma equipa que luta pelo título, um grande do futebol europeu. Espero que faça bons jogos e seja o artilheiro que sempre foi", confirmou esta segunda-feira o pai do jogador, em declarações à Antena 1.

O atacante brasileiro, que na época passada apontou 17 golos em 47 jogos pela Fiorentina (foi o melhor marcador da Liga Conferência, com sete, três deles na eliminatória frente ao Sp. Braga), chegou à Europa em 2019, com destino ao Basileia, da Suíça. No Brasil representou o Ceará e o Palmeiras.

Curiosamente, em sentido oposto, a Fiorentina prepara-se para fechar Lucas Béltran, avançado do River Plate que tinha sido apontado há poucos dias ao Benfica.

Arthur, recorde-se, chegou a ser alvo das águias há uns anos, na segunda passagem de Jorge Jesus pela Luz. Na Fiorentina, na temporada passada, alternou a titularidade no ataque com Luka Jovic, mas acabou com mais golos.

Ramos "orgulhoso" no PSG

O avançado brasileiro é assim o eleito para suceder Gonçalo Ramos, que foi esta segunda-feira oficializado pelo PSG. O português viajou de manhã para França, realizou testes médicos e acertou os detalhes do contrato de cinco épocas com os parisienses. O anúncio da contratação foi feita inicialmente no site do PSG de forma original através de um vídeo com... Pauleta, ex-jogador do clube.

"É com grande orgulho e imensa felicidade que me junto ao Paris Saint-Germain. O PSG é um dos maiores clubes do mundo, com um dos melhores plantéis", disse mais tarde Ramos.

O Benfica emitiu mais tarde um comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a explicar a operação financeira. Trata-se de um empréstimo até ao final da época, com opção de compra no valor de 65 milhões de euros, que pode ser exercida pelos dois clubes. Ficou ainda estabelecido que o PSG poderá pagar mais 15 milhões mediante objetivos. O empréstimo foi uma forma de o PSG contornar o fair play financeiro da UEFA.

Em Paris, Gonçalo Ramos vai juntar-se aos portugueses Danilo Pereira, Nuno Mendes, Vitinha e Renato Sanches, e terá a complicada missão de substituir Kylian Mbappé, jogador que se recusou a renovar contrato e que foi literalmente encostado pelo clube (está a treinar com dispensáveis), o que leva a crer que a saída seja o cenário mais provável.

O internacional português, que vai ganhar seis milhões de euros por temporada, chega ao PSG num momento algo conturbado. Além do caso Mbappé, o jornal L"Equipe noticiou esta segunda-feira que o brasileiro Neymar pediu para deixar o emblema gaulês.

A saída de Gonçalo Ramos da Luz surge precisamente em vésperas do jogo da Supertaça, amanhã (20.45, RTP1), contra o FC Porto, o que vai obrigar Roger Schmidt a mexer no onze, com a provável entrada do avançado Musa para a titularidade.

Trubin garantido por 10M

Além de Arthur Cabral, que está muito perto de assinar, o Benfica tem já assegurada a contratação do guarda-redes Anatoliy Trubin, do Shakhtar Donetsk, que aterrou esta segunda-feira em Lisboa.

A SAD dos encarnados chegou a acordo com o clube ucraniano e vai pagar 10 milhões de euros pelo promissor guardião. O negócio inclui ainda o pagamento de um milhão de euros mediante objetivos cumpridos, ficando o Shakhtar com direito a 40% do valor de uma futura transferência.

Roger Schmidt vê assim satisfeito o desejo de ter à sua disposição dois guarda-redes de qualidade. E Trubin chega com o objetivo de lutar pela titularidade com Vlachodimos. O guardião internacional pela Grécia, porém, tem para já argumentos para manter-se como número 1 das redes do Benfica.

A cumprir a sua sétima temporada no Benfica, Vlachodimos tem resistido sempre à concorrência e mantido o seu posto. A exceção foi na época 2020/2021, quando Jorge Jesus durante alguns meses entregou a titularidade a Helton Leite. Agora, contudo, o concorrente é de peso.

