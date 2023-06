Benfica bate Sporting, é campeão mas recusa receber troféu

O Benfica sagrou-se este domingo campeão nacional de basquetebol ao vencer em casa do rival Sporting pela segunda vez consecutiva nesta final. Os encarnados venceram no Pavilhão João Rocha por 101-85 e fecharam a série em 3-1, depois de terem vencido os dois jogos em casa do grande rival.

Apesar da conquista, a equipa encarnada recusou no final receber o troféu, em protesto contra o que disse ser "o comportamento discriminatório e inaceitável por parte da Federação Portuguesa de Basquetebol e do seu Conselho de Disciplina, presidido por Carlos Filipe".

Isto porque o CD da FPF decidiu autorizar a participação em jogo do sportinguista Travante Williams, trocando uma suspensão de 1 jogo por uma mera repreensão. O Benfica alegou dualidade de critérios face ao castigo imposto no passado ao seu jogador Ivan Almeida e recusou receber o troféu no pavilhão João Rocha.

"Os bicampeões irão comemorar a conquista deste Campeonato com os Benfiquistas no Pavilhão Fidelidade do Estádio da Luz, que estará de portas abertas para receber todos os adeptos", acrescentou o Benfica, em comunicado

A equipa comandada por Norberto Alves tinha ganho vantagem na final com a vitória no primeiro jogo, com os leões a empatarem, ainda na Luz, no segundo jogo. Com a série a mudar para casa do Sporting, foi o Benfica a fechar a eliminatória e a garantir a revalidação do título.

O Benfica não era bicampeão desde 2015 e conseguiu assim o 29.º t​​​​​​ítulo da sua história. O Sporting mantém nove, menos três do que o FC Porto, que já foi campeão 12 vezes.