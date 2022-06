Benfica faz mais de 200 milhões de euros em três épocas sem títulos

O Benfica já confirmou à CMVM. Darwin Nuñez, de 22 anos, é o mais novo reforço para o ataque do Liverpool, tendo à sua espera um contrato válido por cinco temporadas. Trata-se da segunda maior transferência de sempre do Benfica e de um clube português, afinal o emblema inglês paga, para já, 75 milhões de euros, num negócio que pode chegar aos 100 milhões, que coloca o avançado uruguaio apenas atrás de João Félix, que no verão de 2019, se mudou para o Atlético de Madrid por 127 milhões de euros. Darwin é já a segunda contratação mais cara do Liverpool, mas se cumprir os objetivos estipulados no negócio ultrapassará o defesa Virgil van Dijk, contratado em 2018 por 84,65 milhões de euros.

Curioso é que no pós-João Félix, seguiu-se um período de três épocas sem títulos em que o Benfica conseguiu encaixar quase 200 milhões de euros. Afinal, fez dois dos maiores negócios de sempre - Darwin e Rúben Dias -, que se juntaram a Pedrinho (18 milhões de euros) e Luca Waldschmidt (12), entre outras vendas e empréstimos de valor inferior a 10 milhões. Segundo o site transfermarkt.com, trata-se de um valor absoluto de 209,5 milhões de euros neste período, embora a este montante tenham de ser descontados os 15 milhões de euros a que o Almería tem direito, referente ao acordo estabelecido em 2020, segundo o qual o clube espanhol teria direito a uma mais valia de 20% num futuro negócio do Benfica, que então pagou 24 milhões de euros por Darwin Núñez.

Ou seja, se compararmos com FC Porto e Sporting, os clubes que foram campeões nestas três temporadas de seca do Benfica, verificamos que qualquer deles ficou aquém das vendas dos encarnados: os dragões fizeram 148,4 milhões de euros em transferências, enquanto os leões ficaram para já nos 105,97 milhões.

O piscar de olho de Klopp

Em duas épocas no Benfica, Darwin Núñez fez 85 jogos e marcou 48 golos, 34 deles na última temporada, na qual se sagrou melhor marcador da I Liga (26 remates certeiros). Mas foi na Liga dos Campeões que traçou o seu destino, com golos ao Barcelona (2), Liverpool (2 e outros 2 anulados), Bayern Munique (1) e Ajax (1). Além disso, exibições de encher o olho na caminhada dos encarnados até aos quartos-de-final, onde caiu aos pés do... Liverpool.

O treinador Jürgen Klopp ficou encantado com o uruguaio e logo no final do jogo de Anfield lançou-lhe um subtil piscar de olho. "É um jovem muito bem-parecido e também um belo jogador. Já o conhecia, claro, mas ele jogou à minha frente. É duro, fez frente ao Konaté, é fisicamente forte, rápido. Foi muito tranquilo na hora de marcar. Se ele continuar com saúde terá uma grande carreira", disse em abril, entre sorrisos.

Em vésperas da final da Liga dos Campeões, Virgil van Dijk foi desafiado a escolher os jogadores mais difíceis que teve de enfrentar: falou em Messi, Agüero, Mbappé, Haaland e... Darwin, pois claro, num sinal que tinha ficado impressionado com o benfiquista.

Trio de ataque "refrescado"

No ataque do Liverpool, o avançado uruguaio vai juntar-se a estrelas como Mohamed Salah, Roberto Firmino, Diogo Jota e o ex-portista Luis Díaz, isto partindo do princípio que Sadio Mané está de saída.

Apesar da concorrência ser de peso, Jamie Carragher, antigo jogador e figura histórica dos reds, não tem dúvidas em dizer que Darwin será importante para que o Liverpool "refresque o seu ataque" e, nesse sentido, aponta para aquele que será o novo tridente ofensivo de Klopp: "Acho que o trio da frente mais forte para começar na próxima época no Liverpool será Mo Salah, Darwin Nuñez e Luis Díaz."

Darwin mais caro que Haaland

Foi no início da madrugada de ontem que o Benfica anunciou a transferência de Darwin Núñez para o Liverpool, horas mais tarde o norueguês Erling Haaland era apresentado como reforço do Manchester City, de Pep Guardiola, que paga 40 milhões de euros ao Borussia Dortmund, um valor bem mais baixo do que os 75 milhões que o Benfica recebe, para já, do Liverpool. Estes dois avançados serão, por certo, as grandes atrações da Premier League 2022-23.

Contudo, o recorde de transferências de verão foi estabelecido no domingo pelo Real Madrid que pagou 80 milhões ao Mónaco pelo médio francês Tchouameni. Ora aí está um início de semana milionário...

