Benfica esfomeado devora um Vitória demasiado mansinho

O Benfica segue imparável e ultrapassou este sábado com mais uma goleada uma "final" nesta I Liga, ao vencer na Luz o V. Guimarães por 5-1 e conseguindo o nono triunfo consecutivo na prova. Os encarnados podem agora assistir com grande tranquilidade ao Sp. Braga-FC Porto deste domingo -- os dragões vão entrar em campo a 11 pontos das águias e os arsenalistas a 13, embora ambos tenham menos uma partida disputada.

Rafa, recuperado de uma gripe que o afastara do último jogo com o Marítimo, voltou ao onze e a sua entrada, em vez do castigado Aursnes, foi a única alteração face a essa partida - juntou-se a David Neres numa dupla fantasista especialista em abrir defesas.

No primeiro remate do jogo, o Benfica chegou ao golo, em lance iniciado num cruzamento de David Neres, prosseguindo em Rafa, que com uma rara assistência de cabeça, colocou a bola exatamente na medida adequada para o cabeceamento certeiro de Gonçalo Ramos. Foi o quinto golo de cabeça nos 24 que o ponta de lança conta esta temporada em partidas oficiais.

Logo a seguir, o Benfica esteve muito perto do 2-0, mas Rafa falhou o chapéu que tentou efetuar a Celton Biai, guarda-redes que fez a estreia nesta edição da I Liga. O V. Guimarães nada conseguia fazer em termos ofensivos e aos 24", Gonçalo Ramos tentou aproveitar um erro do guardião vimaranense, mas o remate de longe saiu muito torto, quando Celton Biai não estava na baliza.

Adivinhava-se o 2-0 para as águias, e aos 26 minutos, André Amaro cometeu grande penalidade indiscutível sobre Rafa, concretizada por João Mário. A diferença de andamento entre as duas equipas era gritante e Otamendi "cheirou" o 3-0 com um cabeceamento ao poste. Refira-se que o central argentino não marca na I Liga há mais de 25 meses, concretamente desde 8 de fevereiro de 2021, num Benfica-Famalicão (2-0).

O 3-0 surgiu aos 36", por João Mário, a culminar uma rápida jogada de ataque, com o último passe a ser de Gonçalo Ramos. O médio soma inacreditáveis 23 golos esta temporada, e se é verdade que 12 foram de penálti, 11 foram em lances de bola corrida, o que prova a excelência da sua temporada. João Mário bisou pela quinta vez em 2022/23 e lidera a lista de artilheiros desta I Liga, com 17 golos, mais um do que o seu colega Gonçalo Ramos.

A primeira parte foi um autêntico festim para os jogadores do Benfica, num misto de inspiração encarnada - com Rafa, João Mário, David Neres e Gonçalo Ramos a altíssimo nível - e total desinspiração minhota. O 3-0 espelhava de forma fiel o que se tinha passado nos primeiros 45 minutos.

Segunda parte mais morna

O segundo tempo foi jogado a um ritmo bem mais calmo: por um lado, o Benfica sentia que não necessitava de acelerar muito, pois o jogo estava resolvido; por outro lado, ao Vitória de Guimarães também lhe convinha essa toada morna, pois estava mais interessado em contenção de danos do que em ir à procura do golo, pois dessa forma abriria espaços que provavelmente seriam aproveitados pelos lisboetas para ampliarem a vantagem.

Só que quando Rafa acelera, as coisas podem sempre animar. E foi na sequência de uma dessas corridas supersónicas do atacante que aos 70" surgiu o 4-0, com Rafa a lançar João Mário, que tentou assistir Gonçalo Ramos, surgindo Dani Silva a desviar para a própria baliza.

Logo a seguir, Roger Schmidt colocou Morato, João Neves e Musa nos lugares de Otamendi, Florentino (estava em risco de suspensão) e Gonçalo Guedes.

O V. Guimarães marcou o golo de honra, por André Silva, mas António Silva estabeleceu o 5-1 final. E ainda houve tempo para a estreia na equipa principal do Benfica de Cher Ndour, médio italo-senegalês de 18 anos da formação do clube.

As águias de Roger Schmidt seguem assim num registo impressionante, somando na I Liga 66 golos marcados após 25 jogos, o melhor registo de uma equipa portuguesa desde 2018-19, uma marca que pertence às águias.