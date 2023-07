Benfica entra na pré-época a vencer e embalado por Neres

O Benfica entrou esta quarta-feira na pré-época a vencer, batendo o Southampton por 2-0, em Burton, num jogo de preparação integrado no estágio que a equipa está a realizar em Inglaterra. Roger Schmidt apresentou um onze em cada parte, mas tirou muito melhores notas da primeira metade, com os eleitos (entre eles o reforço Köksü) a apresentarem-se a um bom nível, com destaque para David Neres, a figura dos encarnados na partida.

O festival de Neres começou logo aos 10 minutos, com um remate ao poste direito da baliza dos ingleses. O brasileiro foi sempre o jogador mais desequilibrador, sobretudo em lances da direita para o centro. E um minuto depois abriu o marcador, o primeiro golo do Benfica nesta pré-temporada, com um remate de pé direito a dar o melhor seguimento a uma boa jogada e assistência de Rafa.

Os ingleses tentaram responder, mas as iniciativas esbarraram sempre na boa organização da defesa benfiquista, que surgiu totalmente remodelada em relação à época passada, com João Victor à direita, a dupla de centrais formada por Lucas Veríssimo e Morato, e Ristic à esquerda no lugar que Grimaldo ocupou durante sete épocas.

Sozinho no ataque, Musa esteve perto do segundo aos 18", mas rematou ao lado. Neres continuou a ser um quebra-cabeças para os ingleses e, aos 27", quase bisou, mas permitiu a defesa do guardião do Southampton. E voltou a estar em evidência numa boa jogada individual, mas o remate voltou a ser travado por McCarthy.

Mesmo em cima do intervalo, Mihailo Ristic fez o segundo do Benfica, com um remate forte e cruzado à entrada da área, ele que à partida será o dono da lateral esquerda, embora tenha a concorrência de Jurásek, contratado esta semana. Mas para já deu boas indicações, não só a defender, como em subidas pelo corredor direito.

Uma palavra ainda para o médio turco Orkun Köksü, jogador que chegou do Feyenoord por uma soma recorde de 25 milhões de euros e que terá essa responsabilidade nos ombros, embora o próprio já tenha admitido que isso nºao lhe traz mais pressão. Atuou no meio-campo, na posição 8, tentou sobretudo não complicar e destacou-se pela boa qualidade do passe, numa primeira parte em que o Benfica jogou sempre a exercer uma pressão intensa perante um Southampton que caiu para o segundo escalão do futebol inglês e que terá como objetivo regressar à Premier League.

Segunda parte morna

Roger Schmidt mudou quase toda a equipa ao intervalo, à exceção do guarda-redes Samuel Soares, num segundo onze onde surgiram os habituais titulares João Mário, João Neves, Bah, Florentino e António Silva, acompanhados de muitos jovens, desde os nórdicos Tengstedt e Schjelderup, passando por Tiago Gouveia, Tomás Araújo e Rafael Rodrigues.

O jogo caiu muito em termos de qualidade em relação à primeira parte e sem mais golos a registar. Se na primeira parte o nível exibido pelos benfiquistas foi muito bom para um jogo nesta altura da temporada, na segunda foi mais em ritmo de treino.

Ficam contudo os registos para um remate de Schjelderup aos 51" travado pelo guarda-redes inglês, um lance de calcanhar de Tengstedt e para uma boa jogada e assistência de João Mário na área que Bah atirou por cima aos 73". E aos 82" a melhor oportunidade, em nova assistência de João Mário, mas Schjelderup voltou a permitir a ação do guardião.

Os reforços Di María e Jurásek ainda não se mostraram, pois só na terça-feira à noite se juntaram aos colegas no estágio em Inglaterra, sendo possível que se estreiem no domingo, dia em que o Benfica volta a jogar, desta feita diante do Basileia, da liga suíça. Otamendi, que também se juntou mais tarde, ficou igualmente de fora do primeiro teste.

O Benfica alinhou na primeira parte com: Samuel Soares, João Victor, Lucas Veríssimo, Morato, Ristic, Chiquinho, Kökcü, Aursnes, Neres, Rafa e Musa.

Na segunda metade jogaram: Samuel Soares, Bah, António Silva, Tomás Araújo, Rafael Rodrigues, Florentino, João Neves, João Mário, Tiago Gouveia, Schjelderup e Tengstedt.

Veja aqui os golos

1-0, David Neres

O da tarde!#PréÉpoca pic.twitter.com/uKXnNFhX22 - SL Benfica (@SLBenfica) July 12, 2023

2-0, Mihailo Ristic

O 2-0, por Mihailo!#PréÉpoca pic.twitter.com/mODQ0U0sR1 - SL Benfica (@SLBenfica) July 12, 2023

