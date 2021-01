Benfica elimina B SAD e marca duelo com Estoril na meias-finais da Taça de Portugal

Jesus com infeção respiratória tem presença no banco em dúvida

O Benfica apurou-se esta quinta-feira para as meias-finais da Taça de Portugal ao bater o B SAD no Estádio da Luz por 3-0.

Com o adjunto João de Deus a substituir o adoentado Jorge Jesus no banco, as águias abriram o ativo aos 32 minutos por Darwin Núñez, que aproveitou um ressalto para ficar com a baliza à mercê, já sem o guarda-redes pela frente.

Quatro minutos depois, Rafa fez o segundo para os encarnados, na sequência de um canto, depois de um cabeceamento de Jardel ao segundo poste.

Já na segunda parte, Cervi fez o 3-0 ao picar a bola sobre o guarda-redes André Moreira, a passe de Rafa (71').

Nas meias-finais, o Benfica terá um duplo confronto com o Estoril, líder da II Liga e equipa sensação da Taça de Portugal, uma vez que já eliminou os primodivisionários Marítimo e Boavista.

Esta sexta-feira disputam-se os dois restantes jogos dos quartos de final da Taça de Portugal: Sp. Braga-Santa Clara (19.45) e Gil Vicente-FC Porto (20.45).

Ficha de jogo

Jogo realizado no Estádio da Luz, em Lisboa.

Árbitro: João Pinheiro (AF Braga).

- Benfica: Svilar, Gilberto, Jardel, Vertonghen, Grimaldo, Gabriel (Weigl, 59), Taarabt (Chiquinho, 79), Rafa, Cervi (Gonçalo Ramos, 89), Waldschmidt (Pizzi, 46) e Darwin (Seferovic, 80).

Treinador: João de Deus.

- Belenenses SAD: André Moreira, Gonçalo Silva, Henrique, Tomás Ribeiro, Tiago Esgaio, Yaya Sithole (Dieguinho, 75), Taira (Ramires 46), Rúben Lima (Danny Henriques, 75), Silvestre Varela (Francisco Teixeira, 59), Miguel Cardoso (Richard, 68) e Cassierra.

Treinador: Petit.

Golos: 1-0, Darwin, 32 minutos; 2-0, Rafa, 36; 3-0, Cervi, 71.

Disciplina: cartão amarelo para Dieguinho (86).