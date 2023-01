Benfica e Sporting separados por 12 pontos. Só houve dois dérbis com diferença maior

Doze pontos separam o líder, Benfica, do Sporting, que está no quarto lugar, quando os dois rivais se preparam para mais um dérbi no próximo domingo, no Estádio da Luz, a contar para a 16.ª jornada da I Liga. A vantagem encarnada foi construída com 13 vitórias, um empate e uma derrota, numa das melhores temporadas do emblema da Luz (esteve 28 jogos sem perder) e um total de 40 pontos em 15 jogos no campeonato, que contrastam com os modestos 28 pontos dos leões, resultado de nove triunfos, cinco derrotas e um empate.

Uma distância só por duas vezes vista antes de um confronto entre os dois grandes rivais de Lisboa nas primeiras 15 rondas do campeonato, que já vai na 89.ª edição. A época 2012-13 e a de 2019-20 foram aliás as duas mais desniveladas pontualmente entre ambos, tanto após as primeiras 15 partidas do campeonato como à data dos duelos entre ambos desde 1939-40.

Em 2012-13 a desvantagem leonina era já de 21 pontos, pois o Sporting tinha 18 pontos e estava em oitavo lugar numa tabela liderada pelo Benfica com 39. Nesse ano tinham-se encontrado à 11.ª jornada já separados por 15 pontos, que passaram a 18, com o triunfo encarnado (3-1), graças a um hat-trick do paraguaio Óscar Cardozo, já depois de Van Wolfswinkel ter aberto o marcador para os leões, então treinados pelo belga Franky Vercauteren.

Os dois emblemas lisboetas voltariam a encontrar-se à 26.ª jornada com a maior diferença pontual alguma vez vista num dérbi. Quando os encarnados treinados por Jorge Jesus receberam o Sporting de Jesualdo Ferreira havia mais 34 pontos a separá-los e, mais uma vez, confirmou-se o poder de quem ia à frente, pois o Benfica venceu (2-0) com golos de Salvio e Lima e aumentou a vantagem para 37 pontos, naquela que foi a pior época da história leonina.

Em 2019-20, após 15 rondas, os rivais estavam separados por 16 pontos. Quando se defrontaram à 17.ª jornada os encarnados, de Bruno Lage, aumentaram a vantagem para o grande rival, com um bis de Rafa Silva (2-0) que os colocou a equipa com mais 19 pontos. Com o desenrolar da prova a distância até diminuiu, com o Benfica a receber o Sporting na 34.ª e última ronda com 14 pontos de avanço, que passaram a 17 após triunfo, por 2-1, com golos de Seferovic e Carlos Vinícius, sendo que Sporar marcou para os leões.

Há ainda um outro dérbi com uma diferença marcante. Foi na 17.ª jornada (a terceira da segunda volta) da época 1966-67, quando o Sporting recebeu o Benfica com uma desvantagem de 13 pontos, numa altura em que a vitória valia apenas dois pontos, ao contrário dos três que vale atualmente.

No Estádio José Alvalade, registou-se um empate a uma bola, sendo que Eusébio abriu o marcador aos 14 minutos, com o sportinguista Vítor Gonçalves a fazer o golo da igualdade no início da segunda parte. Com este resultado, ficou tudo na mesma no que diz respeito à distância entre os eternos rivais no campeonato, que terminou com os encarnados a festejar o título.

Leão com história contra

Em 2011-12, à 15.ª jornada havia 11 pontos a separá-los e em 2014-15 a distância era de 10 pontos, sempre com vantagem do Benfica. Aliás, nos 19 dérbis que se disputaram com uma diferença igual ou superior a dez pontos, o Sporting apenas por duas vezes beneficiou de um avanço desse nível. Em 1999-2000, na penúltima jornada do campeonato, os leões tinham onze pontos de vantagem, mas acabaram por perder em Alvalade (1-0), com o golo do egípcio Sabry, que adiou a festa do título do Sporting para a última jornada.

Em 2001-02, na antepenúltima ronda, também com uma diferença de 11 pontos, registou-se um empate (1-1) em Alvalade, o que não impediu os leões de festejar o título na ronda seguinte. Nessa partida, Jankauskas marcou para o Benfica, tendo Mário Jardel igualado de penálti já perto do fim.

E das 17 vezes que os encarnados dispuseram de dez ou mais pontos de avanço antes do dérbi, conseguiram vencer oito vezes, empataram seis e perderam apenas em três ocasiões, duas delas em Alvalade (1958-59, por 2-1; e 2011-12, por 1-0) e outra na Luz (2002-03, por 2-1).

No domingo haverá novo duelo, desta vez com uma diferença pontual de 12 pontos e favorável ao Benfica. Em caso de vitória no dérbi da 16.ª jornada, a equipa de Roger Schmidt pode aumentar a distância para 15 pontos, mas também pode ver a equipa de Rúben Amorim reduzir para nove pontos e, dessa forma, manter o sonho do título.

