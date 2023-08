Benfica ou FC Porto. Quem vai ganhar o primeiro troféu da época?

O campeão português de futebol, Benfica, e o vencedor da Taça de Portugal, FC Porto, vão esta quarta-feira lutar pela conquista da Supertaça Cândido de Oliveira, no Estádio Municipal de Aveiro.

Depois de algumas fragilidades evidenciadas na pré-época, águias e dragões têm o primeiro grande teste da nova temporada, com os holofotes virados para as 'caras novas', ainda que a estrutura base das duas equipas se deva manter.

Se o campeão nacional foi mais exuberante nas contratações, ao fazer regressar a 'casa' o argentino Ángel Di María e ao reforçar o meio-campo com o turco Orkun Kokçu e a lateral esquerda com o checo David Jurásek, o detentor da prova 'rainha' adquiriu o médio espanhol Nico González e o compatriota ponta de lança Fran Navarro.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No Benfica, o treinador Roger Schmidt deverá lançar de início os três reforços, assim como Musa, no lugar do avançado internacional português Gonçalo Ramos, que rumou aos franceses do Paris Saint-Germain na segunda-feira.

Já no FC Porto, de Sérgio Conceição, existe a dúvida sobre a titularidade do guarda-redes Diogo Costa, que recupera de problemas físicos, com a grande surpresa a poder acontecer no ataque. Com Evanilson de fora, devido a lesão, será Fran Navarro ou o compatriota Toni Martínez a fazer companhia ao iraniano Taremi.

O domínio do FC Porto nesta competição tem sido avassalador, com 23 troféus ganhos em 44 edições, contra apenas oito levantados pelo Benfica - as águias surgem mesmo atrás do Sporting no ranking de vencedores desta competição, pois os leões venceram em nove ocasiões.

A superioridade portista nesta prova é ainda mais impressionante quando analisamos os confrontos diretos com o Benfica: os dois clubes discutiram entre si o troféu em 12 ocasiões, com os dragões a saírem vencedores em 11. A exceção à regra ocorreu em 1985, quando os encarnados venceram a prova, depois de ganharem por 1-0 em casa (com um golo de Diamantino Miranda) e empatarem sem golos nas Antas - até ao ano 2000, a competição jogava-se a duas mãos e havia lugar a uma finalíssima em caso de empate.

Em 26 jogos entre Benfica e FC Porto na Supertaça (contabilizando também os jogados a duas mãos), verificaram-se 14 triunfos dos azuis e brancos, cinco dos encarnados e sete empates. Esta será a terceira ocasião que os rivais vão disputar o jogo em Aveiro, e nas duas anteriores houve festa azul e branca: em 2010, sob o comando de André Villas-Boas, um triunfo por 2-0 com golos de Rolando e Falcao. E em 2020 pelo mesmo resultado, com Sérgio Oliveira e Luis Díaz a serem os marcadores de serviço. De resto, o Municipal de Aveiro tem sido um estádio-talismã para o FC Porto, que ali ganhou as oito finais de Supertaças que disputou.

O jogo desta quarta-feira pode significar mais um recorde para Sérgio Conceição como treinador do FC Porto, pois em caso de vitória, alcançará a sua quarta Supertaça no comando técnico dos dragões, isolando-se como o mais titulado. Nesta altura, soma as mesmas três taças de Artur Jorge na prova. Conceição, recorde-se, já ganhou 10 troféus em todas as competições, mais do que qualquer outro treinador que passou pelo clube azul e branco: três campeonatos, três Supertaças, uma Taça da Liga e três Taças de Portugal.

A 45.ª edição da Supertaça Cândido de Oliveira tem início às 20:45, no Estádio Municipal de Aveiro.