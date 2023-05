Benfica é campeão nacional de futebol feminino

A duas jornadas do final do campeonato nacional de futebol feminino, o Benfica sagrou-se campeão, pela terceira vez.

As benfiquistas conseguiram um percurso quase irrepreensível na prova (19 vitórias em 20 jogos disputados) e juntaram o tricampeonato às conquistas da Supertaça e Taça da Liga na atual temporada.

Os golos de Lúcia Alves (30) e Kika Nazareth (75) asseguraram a vitória à formação de Filipa Patão, que assinou uma exibição consistente para fechar as contas do campeonato.

Na reação à eliminação da Taça de Portugal frente ao Famalicão (2-1), com um estádio praticamente lotado por adeptos visitantes, o Benfica, a apenas um ponto do tricampeonato, deslocava-se ao terreno de um Valadares Gaia a precisar de pontos para a luta pela manutenção.

As 'encarnadas' começaram de imediato a assumir o estatuto de favoritas, instalando-se no seu meio-campo ofensivo com bola, perante um bloco recuado das gaienses, que se revelou inicialmente eficaz a cortar todas as investidas.

Ao 27.º minuto, as visitantes ameaçaram pela primeira vez, numa investida de Cloé Lacasse pelo corredor direito, mas Jéssica Silva falhou um desvio em posição favorável ao cruzamento da canadiana.

Praticamente de seguida, aos 30, o Benfica adiantou-se no resultado, através de um remate de longa distância da lateral Lúcia Alves, que marcou assim frente à antiga equipa, com a guarda-redes Erin Seppi a deixar fugir uma bola relativamente fácil, para desespero da própria.

Apesar do revés, o Valadares Gaia manteve-se coeso a nível defensivo e teve até uma boa oportunidade para igualar a partida através de um cabeceamento de Betinha (43), na sequência de um pontapé de canto.

No segundo tempo, as substituições promovidas por Filipa Patão deram ao Benfica um novo fôlego na partida e a equipa de Vila Nova de Gaia nunca foi capaz de contrariar o maior poderio do adversário.

Aos 75 minutos, Kika Nazareth assinou um grande golo num remate colocado à entrada da área, após trabalho de Cloé Lacasse pela esquerda, para enorme euforia dos adeptos 'encarnados', que sentiam que o título já não lhes fugia.

As 'águias' ainda conseguiram uma grande penalidade nos instantes finais, em tempo de compensação, mas Marta Cintra falhou na conversão.

O troféu de Mulher do Jogo foi atribuído a Kika Nazaré.

Até ao momento, a equipa do Benfica apenas foi derrotada no campeonato nacional pelo Sporting, contando com vitórias todos os outros jogos.

As 'águias' sagraram-se campeãs pela terceira vez no historial do clube e igualaram o Gatões FC na terceira posição do ranking de vencedores, mas continuam ainda distantes de 1.º de Dezembro (12) e Boavista (11), os dois emblemas com mais títulos.