Benfica defronta norte-irlandesas na Liga dos Campeões feminina

O Benfica vai defrontar as norte-irlandesas do Cliftonville Ladies na meia-final da primeira ronda de qualificação para a Liga dos Campeões feminina de futebol, ditou esta sexta-feira o sorteio realizado na sede da UEFA, em Nyon.

As tricampeãs nacionais vão receber as campeãs da Irlanda do Norte a 6 de setembro, sendo que, em caso de triunfo, as encarnadas apurar-se-ão para uma das finais da primeira ronda, em que irão defrontar o vencedor do encontro entre o WFC Biik-Shymkent (Cazaquistão) e o SFK Riga (Letónia), a 9 de setembro.

Para atingir a fase de grupos da Liga dos Campeões, algo que conseguiu nas duas épocas anteriores, o Benfica terá de passar esta primeira ronda, com eliminatórias a um só jogo, e uma segunda, já disputada a duas mãos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os vencedores das finais da primeira ronda, 11 no Caminho dos Campeões e quatro no Caminho das Ligas, avançam para a segunda ronda, juntando-se a nove equipas que entram diretamente nessa fase e cujos jogos decorrerão entre 10 e 11 de outubro e 17 e 18 do mesmo mês.

Desta segunda ronda, da qual fazem parte equipas como Wolfsburgo, Paris Saint-Germain, Real Madrid ou Manchester United, sairão 12 emblemas que se juntam na fase de grupos aos quatro já com lugar garantido: o campeão europeu em título FC Barcelona, o Lyon, o Bayern Munique e o Chelsea.