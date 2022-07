Benfica defronta Midtjylland ou AEK Larnaca na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões

O Benfica vai defrontar os dinamarqueses do Midtjylland ou os cipriotas do AEK Larnaca na terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira em Nyon, na Suíça.

A primeira mão está agendada para 2 ou 3 de agosto, enquanto a segunda para 9 ou 3 do mesmo mês.

Antes, Midtjylland e AEK Larnaca vão defrontar-se esta terça-feira na Dinamarca e na terça-feira da próxima semana no Chipre. Ambas as equipas são vice-campeãs nacionais dos respetivos países.

Nesta fase, estão em competição 20 equipas. 12 do caminho dos campeões, ou seja, 12 campeões nacionais dos respetivos países (entre o 15.º e o 55.º lugar no ranking UEFA); e oito do caminho das ligas, ou seja, oito equipas não campeãs de ligas entre o 5.º e o 15.º lugar do ranking UEFA.

Além desta pré-eliminatória, as águias ainda terão de passar um playoff para chegar à Champions, mas os possíveis adversários só serão conhecidos a 1 de agosto.

FC Porto e Sporting, recorde-se, já estão qualificados para a fase de grupos. Tal como na última época, em que eliminou o Spartak Moscovo e o PSV Eindhoven, o terceiro lugar na I Liga de 2021-22 obriga o Benfica a passar estas duas eliminatórias para estar na competição milionária.

E em caso de sucesso, a equipa encarnada poderá defrontar já no play-off (16 e 17 e 23 e 24 de agosto), com sorteio em 02 de agosto, Mónaco (França), PSV Eindhoven (Países Baixos), Dinamo de Kiev (Ucrânia), Sturm Graz (Áustria) ou o Fenerbahçe (Turquia), orientado por Jorge Jesus.

São dois os treinadores portugueses que estão ainda na segunda pré-eliminatória, com Jorge Jesus a juntar-se a Pedro Martins, do Olympiacos, na corrida a um lugar na elite da Champions, mas com as duas equipas ainda numa fase mais 'recuada.

O Fenerbahçe, que contratou Jesus - treinador que estava sem clube desde que saiu do Benfica em dezembro -, ainda tem de ultrapassar o Dínamo Kiev para defrontar o Sturm Graz na terceira ronda preliminar, enquanto o Olympiacos tem de eliminar os israelitas do Maccabi Haifa, ambos com jogos em 20 e 27 de julho.

Caso se apure, a equipa grega encontrará na terceira pré-eliminatórias os campeões cipriotas do Apollon Limassol.

No sorteio desta segunda-feira, dedicado à terceira pré-eliminatória, o emparelhamento tem esta condicionante de ter de esperar pelos vencedores da ronda anterior, com exceção para a definição já de dois jogos, que opõem os franceses do Mónaco, de Gelson Martins, aos neerlandeses do PSV Eindhoven, e os belgas do Saint-Gilloise aos escoceses do Rangers.

Simão Sabrosa encara qualquer dos adversários com "seriedade" e "rigor"

O antigo futebolista Simão Sabrosa disse esta segunda-feira que os encarnados têm de encarar com seriedade e rigor o adversário da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

"É uma realidade, o Benfica vai ter de encarar o adversário com toda a seriedade e rigor. Ainda não sabemos quem será, mas destas duas equipas qual delas passar terá o maior mérito contra o Benfica. A nossa equipa está focada para este primeiro jogo e vamos esperar para ver quem será o adversário", disse o atual diretor para as relações internacionais em declarações à BTV.

Simão Sabrosa elogiou o trabalho que os encarnados têm vindo a fazer na pré-época, com sinais positivos, mas deixou claro que existe um respeito e foco, com o objetivo de preparar o melhor possível a entrada em competição.

"Tem estado à vista de todos que o plantel está a trabalhar muito bem, a assimilar com qualidade as ideias do nosso treinador, como se viu até agora pré-temporada. O adversário vai receber o nosso maior respeito", acrescentou.

Resultado do sorteio da 3.ª pré-eliminatória:

Caminho dos campeões

Maccabi Haifa/Olympiacos - Apollon Limassol

Qarabağ/FC Zurique - Ferencváros/Slovan Bratislava

Ludogorets/Shamrock Rovers - Dínamo Zagreb/Shkupi

Maribor/Sheriff - HJK Helsínquia/Viktoria Plzen

Linfield/Bodø-Glimt - Žalgiris/Malmoe

Estrela Vermelha de Belgrado - Pyunik/Diddeleng

Caminho das ligas

AS Mónaco - PSV Eindhoven

Dynamo Kiev/Fenerbahçe - Sturm Graz

Union Saint-Gilloise - Rangers

Benfica - Midtjylland/AEK Larnaca