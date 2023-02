Benfica de olho em recorde e em mais 10,6 milhões

O Benfica defronta quarta-feira na Bélgica o Club Brugge na primeira-mão dos oitavos de final da Champions com o pensamento nos "quartos" e com uma marca histórica para tentar alcançar: caso não percam, as águias somam o 12.º jogo consecutivo sem derrotas na prova (play-off de qualificação incluído) e igualam o melhor registo de uma equipa portuguesa - o FC Porto esteve em igual número de jogos sem perder entre 2003 e 2004, numa saga que coincidiu com o título de campeão europeu com Mourinho.

A série de invencibilidade do Benfica começou em 2021/22, na segunda mão dos quartos de final, com um empate a três golos da equipa então orientada por Nélson Veríssimo no campo do Liverpool. Já na presente temporada, as águias venceram os quatro jogos no play-off de qualificação (D. Kiev e Midtjylland) e terminaram o Grupo H na primeira posição, à custa de outros quatro triunfos (Maccabi Haifa e Juventus) e dois empates (PSG). Seguem-se agora os belgas do Club Brugge.

O clube da Luz tem razões para estar otimista, pois o confronto direto com equipas belgas é-lhe favorável, com 12 vitórias em 21 jogos e quatro apuramentos em seis eliminatórias, apesar de ter perdido o duelo mais importante - a final da Taça UEFA 1982-83 diante do Anderlecht.

O Benfica tem também historicamente um registo favorável em eliminatórias que dão acesso aos quartos de final na era Champions (desde 2003/04), pois conseguiu o apuramento em quatro de cinco presenças nos oitavos, tendo afastado o Liverpool, o Ajax e duas vezes o Zenit. O pleno falha porque, em 2016/17, caíram face ao Borussia Dortmund. No total, são quatro qualificações e uma eliminação, com 70% de vitórias (sete), mais um empate e duas derrotas, em 10 encontros, com 14 golos marcados e 10 sofridos.

Financeiramente, e caso ultrapasse o Club Brugge, o Benfica pode colocar a mão em mais 10,6 milhões de euros, o prémio da UEFA pela passagem aos quartos de final. Até ao momento, a equipa de Roger Schmidt já embolsou 61 milhões (38,38 só pelo apuramento para a fase de grupos), e se conseguir passar os belgas, bate o atual recorde de melhor receita de sempre alcançada na prova, os 64,903 milhões da época passada.

Os oitavos da Champions arrancam já esta noite com um AC Milan-Tottenham e um escaldante PSG-Bayern Munique. Com LUSA

