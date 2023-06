Benfica contrata Orkun Kökçü ao Feyenoord por 25 milhões de euros

O Benfica anunciou este sábado a contratação do turco Orkun Kökçü ao Feyenoord por 25 milhões de euros (ME) fixos por 100% do passe, tendo o jogador assinado um contrato de cinco anos com o campeão português de futebol.

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Feyenoord para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador Orkun Kökçü, por um montante de 25 milhões de euros, ao qual acresce um valor cinco milhões de euros pagos em função de objetivos pré-definidos e num prazo máximo de cinco anos", informaram os 'encarnados', em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Ainda segundo o comunicado, o Feyenoord terá "direito a receber uma percentagem do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência do referido jogador, dependendo essa percentagem do valor pela qual essa futura transferência venha a ser realizada".

Com o Benfica, Kökçü assinou "um contrato de trabalho desportivo por cinco épocas desportivas, que vigora até 30 de junho de 2028, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de 150 milhões de euros".

Kökçu torna-se o primeiro jogador turco da história do Benfica, e também a contratação mais cara de sempre das 'águias', superando a do uruguaio Darwin Núñez, atualmente ao serviço do Liverpool e que em 2020 trocou os espanhóis do Almería pelos 'encarnados' por 24 milhões de euros.

Nascido nos Países Baixos, mas de ascendência turca, Kökçü, de 22 anos, dividiu a formação por Groningen e Feyenoord, tendo-se estreado pela equipa principal do emblema de Roterdão em setembro de 2018, com 17 anos.

Desde então, participou em 175 jogos e marcou 32 golos pelo Feyenoord, sendo que na última época, em que envergou a braçadeira de capitão, foi peça fulcral na conquista do título de campeão neerlandês, para o qual contribuiu com oito golos e três assistências em 32 jogos na Eredivisie.

Eleito o melhor jogador da última edição do campeonato neerlandês, o médio ainda conta com 20 internacionalizações e dois golos pela seleção da Turquia, que representou no Euro2020.

Kökçü é o primeiro reforço assegurado pelo Benfica para a temporada 2023/24 e no clube lisboeta vai reencontrar o norueguês Fredrik Aursnes, com quem partilhou o meio-campo do Feyenoord em 2021/22.

A chegada do médio turco à Luz visa colmatar a saída de Enzo Fernández, que rumou ao Chelsea em janeiro, por 121 ME.

Transferência é a mais cara do futebol português

Três anos depois, as 'águias' voltam a impor novo recorde numa transferência, superando os valores pagos pelo avançado uruguaio Darwin Núñez em 2020, quando o resgataram aos espanhóis do Almería por 24 ME. O atual jogador do Liverpool era, até este sábado, o futebolista mais caro contratado por uma equipa lusa, acabando agora por ser destronado do topo pelo médio internacional turco, de 22 anos, o primeiro reforço assegurado pelo Benfica para a temporada 2023/24.

No terceiro lugar do ranking surge o mexicano Raúl Jiménez, agora no Wolverhampton, por quem os 'encarnados' pagaram, numa primeira fase, 9,8 ME em 2015/16, antes de adquirirem o restante do passe por 12 ME na época seguinte, consumando um negócio total de 21,8 ME.

Na lista dos mais caros, praticamente dominada pelo Benfica, aparecem mais seis jogadores que chegaram à marca dos 20 ME, o último dos quais o central David Carmo, que o FC Porto contratou no início da última época ao Sporting de Braga e que é o único futebolista português a surgir neste top 10.

Os 'dragões' despenderam a mesma verba noutros dois jogadores, mais concretamente os médios Imbula e Óliver Torres. O congolês teve pouco sucesso em 2015/16 no FC Porto, acabando por ser vendido para o Stoke City a meio dessa temporada, e dois anos depois, em 2017/18, os 'azuis e brancos' abriram novamente os 'cofres' para contratar o espanhol, que já tinha passado duas épocas no clube por empréstimo do Atlético Madrid.

No Benfica, a cifra dos 20 ME também foi 'carimbada' na contratação de Raúl de Tomás, que chegou no início de 2019/20, mas saiu a meio da época para o Espanyol, pelo mesmo preço, depois de não se conseguir impor no ataque do Benfica

No mesmo 'mercado', saiu o espanhol e entrou o médio alemão Julian Weigl, proveniente do Borussia Dortmund e que, entretanto, já rumou ao Borussia Mönchengladbach, seguindo-se, em 2020/21, o extremo internacional brasileiro Everton, contratado ao Grêmio, mas que dois anos volvidos deixou a Luz para ingressar no Flamengo.

O top 10 dos reforços mais caros em Portugal encerra com outro brasileiro e também para o Benfica, o médio ofensivo Pedrinho, contratado ao Corinthians por 18 ME em 2020/21. Atualmente, joga no Atlético Mineiro, depois de uma passagem pelo Shakhtar Donetsk, em que serviu de 'moeda de troca' com David Neres.

No que diz respeito à lista dos 10 jogadores mais caros contratados pelo Benfica, além dos sete referidos surgem ainda Roman Yaremchuk, Carlos Vinícius e Rafa. O ucraniano chegou à Luz em 2021/22, proveniente do Genk, por 17 ME, mas já voltou à Bélgica, para representar o Club Brugge, enquanto avançado brasileiro, atualmente no Fulham, foi contratado em 2019/20, também por 17 ME, ao Nápoles, clube que detinha o passe, mas pelo qual nunca jogou. Já o extremo Rafa foi resgatado ao Sporting de Braga por 16,4 ME, em 2016/17, e é mesmo o único jogador deste ranking -- além, obviamente, do recém-chegado Kökçü -- a manter-se no plantel das 'águias'. Todos os outros já 'voaram' para outras paragens.