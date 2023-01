Benfica contrata extremo dinamarquês e avançado norueguês para o ataque

O norueguês Andreas Schjelderup e o dinamarquês Casper Tengstedt vão ser anunciados nos próximos dias como reforços de inverno do Benfica. Trata-se de uma dupla operação de mercado realizada nos últimos dias que permite ao treinador Roger Schmidt garantir dois futebolistas muito promissores.

Andreas Schjelderup é um extremo de 18 anos, considerado o novo prodígio do futebol da Noruega, país que conta nesta altura com alguns grandes talentos mundiais como Erling Haaland ou Martin Odegaard, que brilham no Manchester City e no Arsenal, respetivamente. Chega do Nordsjaelland, da Dinamarca, clube que encaixa uma verba a rondar os nove milhões de euros, ficando ainda com uma percentagem numa futura venda.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Por sua vez, Casper Tengstedt tem 22 anos, alinha nos noruegueses do Rosenborg, que vai receber cerca de oito milhões de euros. O ponta-de-lança deverá chegar a Lisboa nas próximas horas para fazer testes médicos e assinar contrato válido, em princípio, por cinco épocas e meia.

De acordo com o jornal Ekstra Bladet, a contratação de Tengstedt ficou praticamente concluída nas Canárias, onde o Rosenborg se encontra a estagiar. O jogador já não se treinou ontem, por estarem a ser tratados os últimos pormenores da transferência que também contemplará uma percentagem numa futura venda para o clube norueguês.

Strömberg foi o pioneiro

O Benfica está assim a redescobrir os caminhos para os países nórdicos, numa espécie de regresso a um passado de sucesso, sobretudo durante a década de 1980. Quando o presidente Fernando Martins foi contratar o médio sueco Glenn Strömberg, em janeiro de 1983, por indicação do treinador Sven-Gören Eriksson, os futebolistas daquela região da Europa eram apelidados em Portugal de "altos, toscos e louros". Contudo, depressa essa ideia começou a mudar a partir do dia 5 de fevereiro de 1983 com a estreia de Strömberg num jogo com o V. Setúbal (1-1). Depois dele chegaram o dinamarquês Michael Manniche e os suecos Mats Magnusson, Jonas Thern e Stefan Schwarz, que também marcaram uma era na Luz.

Curiosamente, foi a chegada de um treinador estrangeiro no início desta época, o alemão Roger Schmidt, que fez regressar a aposta no mercado nórdico. Primeiro chegou o dinamarquês Alexander Bah, logo a seguir o norueguês Fredrik Aursnes e agora será a vez de Casper Tengstedt e Andreas Schjelderup, que vão fazer aumentar para quatro o contingente escandinavo na Luz.

Os dois jogadores vão fazer subir para 13 o número de futebolistas nórdicos a representar o Benfica, que volta a apostar num mercado que tem dado frutos, afinal, feitas as contas, apenas Martin Pringle, Anders Andersson e Azar Karadas não vingaram de águia ao peito.

O prodígio e a revelação

O pequeno Andreas Schjelderup (1,76m de altura) começou a aprender a jogar futebol no Bodo/Glimt, o clube da sua cidade natal, onde depressa deu nas vistas, ao ponto de aos 16 anos ter despertado o interesse de Sevilha e Liverpool. Só que o pai do jogador, depois de visitar vários clubes interessados, escolheu o Nordsjaelland. E a razão foi óbvia: a aposta nos jovens talentos da Escandinávia. Estreou-se na equipa principal em fevereiro de 2021, ainda com 16 anos, e começou a conquistar o seu lugar ao ponto de recentemente ter sido eleito o melhor jogador de outono da liga dinamarquesa, numa votação dos treinadores da prova.

O extremo norueguês Andreas Schjelderup tem 18 anos e chega dos dinamarqueses do Nordsjaelland. © Nordsjaelland

"Fiz a escolha certa quando decidi emigrar", disse em outubro, ao jornal online Nettavisen, acrescentando que "a prioridade foi o plano de carreira que foi oferecido". Agora, chegou a vez de se mudar para Lisboa, apesar de ter o "sonho" de um dia jogar em Espanha ou em Inglaterra.

Por sua vez, Casper Tengstedt é um caso de ascensão meteórica, afinal, há apenas seis meses era um avançado promissor que tinha acabado de ajudar o Horsens a subir à I Divisão dinamarquesa, agora tornou-se no goleador de uma das principais equipas da Noruega, afinal em 14 jogos marcou 15 golos e fez seis assistências, que lhe permitiu chegar ao Benfica, que em fevereiro vai jogar os oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

Tengstedt fez a sua formação no Midtjylland, um dos principais clubes formadores da Dinamarca, tendo em 2019/20 sido emprestado aos alemães do Nuremberga e na época seguinte ao AC Horsens, que acabou depois por adquirir os seus direitos desportivos. Mas foi na época 2021/22 que se afirmou definitivamente no clube, ajudando-o a vencer a II Divisão dinamarquesa, com 15 golos e seis assistências em 14 jogos. Foi então que apareceu o Rosenborg a pagar cerca de um milhão de euros pela sua contratação em julho de 2022, uma operação de mercado muito criticada pelos adeptos na altura...

O avançado dinamarquês Casper Tengstedt tem 22 anos e foi contratado aos noruegueses do Rosenborg. © Rosenborg BK

No entanto, o seu impacto na equipa foi imediato, pois nos três primeiros jogos marcou cinco golos. Tengstedt estava nas nuvens e a chamada à seleção dinamarquesa de sub-21 foi mais um passo na direção do sonho que passa por um dia chegar à Premier League. "Espero um dia jogar no Liverpool", disse, numa entrevista à estação de televisão norueguesa TV2 Sport.

carlos.nogueira@dn.pt