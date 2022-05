Benfica anuncia primeiro reforço para a próxima temporada

O Benfica anunciou esta sexta-feira (20) que chegou a acordo com o Boavista para a transferência do avançado Petar Musa.

O croata, de 24 anos, assinou contrato válido com as águias por cinco anos, até 2027. Segundo o comunicado do Benfica, o jogador "será apresentado em breve", sendo assim o primeiro reforço oficial para a próxima temporada, além do já anunciado novo treinador Roger Schmidt.

Petar Musa chegou ao Bessa no início da época, proveniente do Slavia de Praga, da República Checa. Pelos axadrezados fez 11 golos em 27 jogos na Liga portuguesa.

Os contornos da transferência não foram anunciados, mas o jornal O Jogo avança que sendo que o Benfica investe cinco milhões de euros na contratação de Musa, cedendo ainda aos axadrezados os 50 por cento do passe que ainda tinha na sua posse do defesa Ricardo Mangas e percentagem idêntica do médio Vukotic, que esteve cedido ao clube do Bessa em 2021/22.