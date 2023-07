Benfica anuncia empréstimo de Henrique Araújo ao Famalicão

O Benfica anunciou esta terça-feira que chegou a acordo com o Famalicão para o empréstimo do futebolista Henrique Araújo, que será válido até ao final da época 2023/24, sem opção de compra do respetivo passe.

O avançado, de 21 anos, já tinha sido emprestado na segunda metade da última época aos ingleses do Watford, do Championship, segundo escalão do futebol inglês, depois de ter sido utilizado por Roger Schmidt em 14 jogos, sempre como suplente utilizado, tendo marcado dois golos.

Em Inglaterra, onde chegou em janeiro, no mercado de inverno, jogou muito pouco, contra as expectativas do próprio Benfica, que pretendia que o internacional sub-21 acumulasse minutos num campeonato com a intensidade e a competitividade do Championship.

Esta época, perante as muitas opções para o ataque à disposição do técnico alemão, era expectável que Henrique Araújo fosse novamente emprestado e o Famalicão estava na primeira linha para receber o jogador, o que significa que terá oportunidade para jogar com maior regularidade.

De resto, apesar de ter integrado o arranque dos trabalhos do Benfica, o avançado não foi utilizado nos dois particulares já realizados pelos 'encarnados', diante de Southampton e Basileia.