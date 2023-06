Benfica anuncia calendário da pré-época. Veja as datas e os jogos previstos

O Benfica inicia os trabalhos para a época de futebol 2023/24 em 05 de julho, numa preparação em que regressa a Inglaterra, ao St. George's Park, para um estágio, entre 09 e 15 de julho, informou esta terça-feira o clube.

À semelhança do que aconteceu na época de estreia do treinador Roger Schmidt, as 'águias' voltam a ter trabalho de campo em solo britânico, onde disputam, em 12 de julho, um jogo particular com o despromovido Southampton (15:00), à porta fechada.

Antes, o regresso ao trabalho, a partir de 05 de julho, será feito com os habituais testes médicos e físicos.

Depois do estágio em Inglaterra, a equipa viaja em 15 de julho para a Suíça, país com grande comunidade de emigrantes portugueses e onde tem agendado para o dia seguinte jogo diante do Basileia, no Estádio St. Jacob Park, às 16:00 locais (15:00 em Lisboa).

A pré-temporada do campeão nacional prosseguirá com a disputa do Troféu do Algarve, em 20 e 21 de julho, ainda com adversários a designar, e com novo jogo particular em 30, desta vez diante do campeão neerlandês Feyenoord, no Estádio De Kuip, em Roterdão, às 16:00 locais (15:00 em Lisboa).

Esta época, os 'encarnados' referem que voltam a disputar o troféu da Eusébio Cup, embora o anúncio oficial da data do jogo esteja "dependente do agendamento do embate da Supertaça", que deverá decorrer a 05 ou 06 de agosto, diante do FC Porto.

Eis o calendário completo:

5 de julho: arranque dos trabalhos de pré-temporada, com testes médicos e físicos.



9 a 15 de julho: estágio em Inglaterra, no St. George's Park.



12 de julho: jogo particular, à porta fechada, frente ao Southampton.



15 de julho: voo para Basileia (Suíça).



16 de julho: jogo particular com o Basileia no Estádio St. Jakob-Park.



20 e 21 de julho: participação no Troféu do Algarve (os adversários ainda não são conhecidos).



30 de julho: Jogo particular frente ao Feyenoord, no Estádio De Kuip, na Holanda.

Eusébio Cup: Data está dependente do agendamento da Supertaça contra o FC Porto.