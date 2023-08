Benfica anuncia a contratação de avançado brasileiro Arthur Cabral

Está oficializado o sucessor de Gonçalo Ramos. O Benfica anunciou esta quinta-feira a contratação do avançado brasileiro Arthur Cabral, que assinou um contrato válido por cinco épocas.

As águias revelaram à CMVM que pagaram 20 milhões de euros à Fiorentina para "a aquisição da totalidade dos direitos do jogador", um montante ao qual acresce um valor de 5 milhões de euro "pagos em função de objetivos predefinidos".

✍ Bem-vindo, Arthur Cabral! #ArthurCabral2028 pic.twitter.com/0GkRj1rKgH - SL Benfica (@SLBenfica) August 10, 2023

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A SAD encarnada adianta ainda que o avançado de 25 anos ficou blindado com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

É o quinto reforço assegurado pelo Benfica para a nova temporada, depois do médio turco Orkün Kokçü (ex-Feyenoord), do argentino Ángel Di María (ex-Juventus), do lateral checo David Jurásek (ex-Slavia de Praga) e do guarda-redes Anatoliy Trubin, anunciado também esta quinta-feira como novo jogador dos encarnados.

Arthur Cabral começou a carreira no Ceará, tendo também passado pelo Palmeiras, ainda no Brasil, antes de representar Basileia e Fiorentina no futebol europeu.