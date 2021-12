B SAD sem casos positivos já prepara o jogo com o Estoril

O B SAD não apresentou resultados positivos nos testes PCR ao vírus SARS-CoV-2 realizados na quinta-feira, confirmou esta sexta-feira (10 de dezembro) à agência Lusa fonte oficial do conjunto da I Liga portuguesa de futebol.

A equipa recebe o Estoril no domingo, às 15.30 horas, no Estádio Nacional, em Oeiras, com o encontro a realizar-se nessa data, após reuniões encetadas entre os dois clubes, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e o pneumologista Filipe Froes.

Os azuis tinham 19 casos com a nova variante Ómicron, sendo que os infetados tiveram de cumprir 10 dias de isolamento, após os quais saíram automaticamente. Os primeiros 14 elementos puderam regressar na quinta-feira ao Estádio Nacional, onde foi efetuada a primeira sessão de treino coletivo, após a deteção do surto no plantel.

Os restantes elementos, entre os quais se encontram 29 jogadores, cumprem apenas hoje o último dia do isolamento profilático de 14 dias decretado pelas autoridades de saúde, podendo regressar aos treinos no sábado, na véspera do encontro de domingo.

Os azuis manifestam ainda alguma preocupação com o estado físico e, sobretudo, cardíaco dos futebolistas, e irão efetuar eletrocardiogramas ainda antes da partida, para despistar qualquer problema de saúde causado pela doença covid-19.

O B SAD é 18.º e último na I Liga de futebol, com oito pontos, mas menos um encontro, enquanto o Estoril ocupa a quinta posição da tabela, com 21. O árbitro do jogo, no Estádio Nacional, às 15:30, será Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.

Devido ao surto do coronavírus SARS-CoV-2 que atingiu jogadores, treinadores e elementos da estrutura do clube, o B SAD apresentou-se com nove jogadores no jogo com o Benfica, da 12.ª jornada da I Liga, em 27 de novembro.

O encontro foi suspenso no início da segunda parte, aos 48 minutos, depois de os azuis terem ficado sem o número mínimo de futebolistas legalmente exigido para o desenrolar de um jogo (sete), quando o Benfica vencia por 7-0.

A LPFP sustentou a realização do jogo com a ausência de um pedido formal de adiamento, tendo reunido a direção de emergência e avançado com uma participação para o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que instaurou um processo com "natureza urgente", para apurar responsabilidades.

O B SAD pediu a repetição do encontro, com base no Regulamento de Competições, segundo o qual "quando o jogo tiver sido dado por findo pelo árbitro antes do termo do seu tempo regulamentar, o resultado que o mesmo registe não será homologado, sendo designado novo jogo pela LPFP, salvo nos casos expressamente previstos nos regulamentos".