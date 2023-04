Bayern Munique perde em Mainz e deixa liderança à mercê do Dortmund

O Bayern Munique deixou a liderança da Liga alemã de futebol à mercê do Borussia Dortmund, ao perder por 3-1 no estádio do Mainz, num jogo da 29.ª jornada em que chegou ao intervalo a vencer.

O avançado senegalês Sadio Mané inaugurou o marcador para os visitantes, aos 29 minutos, correspondendo com um desvio certeiro de cabeça ao cruzamento teleguiado do defesa português João Cancelo, mas a equipa anfitriã não se intimidou e virou o resultado durante a segunda parte.

Aos 65 minutos, o avançado francês Ludovic Ajorque restabeleceu o empate e, aos 73, o médio luxemburguês Leandro Barreiro virou o resultado a favor do Mainz, que aumentou a vantagem aos 79, através do defesa espanhol Aaron Martin, e subiu provisoriamente ao sexto lugar.

O Bayern, campeão alemão nos últimos 10 anos, somou o quarto jogo seguido sem ganhar, reforçando dúvidas sobre a decisão do clube bávaro, que em março substituiu o técnico Julien Nagelsmann pelo atual Thomas Tuchel. A série negativa custou-lhe já a eliminação nos quartos de final da Liga dos Campeões, frente ao Manchester City, e agora pode ser ainda este sábado ultrapassado pelo Dortmund no comando da Bundesliga.

O clube no qual alinha o defesa português Raphaël Guerreiro tem menos dois pontos do que os bávaros e, caso se imponha na receção ao Eintracht Frankfurt, nono posicionado, assumirá a liderança do campeonato, com um ponto de vantagem sobre o rival.

O Wolfsburgo (oitavo classificado) ficou mais perto dos lugares europeus, ao golear por 5-1 no terreno do Bochum (15.º), enquanto o Weder Bremen (12.º) impôs-se por 4-2 na visita ao lanterna-vermelha Hertha Berlim (18.º) e o Colónia (11.º) venceu fora o Hoffenheim (14.º), por 3-1.