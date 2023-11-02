Bayern Munique eliminado da Taça da Alemanha por equipa da III Divisão

O afastamento do campeão germânico Bayern Munique às mãos do Saarbrucken (2-1), acabou por ser a maior surpresa da eliminatória dos 16 avos de final da Taça da Alemanha, num encontro que ficou decidido graças ao golo tardio de Gaus (90+6 minutos) a favor o emblema do terceiro escalão..No primeiro tempo, Müller (16) tinha dado vantagem aos bávaros, com Sontheimer (45+1) a restabelecer a igualdade, que parecia ser o resultado mais certo..Também esta quarta-feira, Hoffenheim, Friburgo e Mainz foram eliminados, após perderem com Borussia Dortmund (1-0), Paderborn (3-1) e Hertha Berlim (3-0), respetivamente..Mais cedo, no Signal Iduna Park, o tento solitário de Marco Reus (43) foi suficiente para o Borussia Dortmund se impor perante o Hoffenheim, enquanto outra das surpresas aconteceu em Friburgo, com o emblema local a revelar-se incapaz de confirmar o favoritismo ante o secundário Paderborn, que teve como grande figura Filip Bilbija, autor de um 'bis'..Na capital germânica, o Hertha, da segunda divisão, vergou o Mainz (3-0), enquanto o Eintracht Frankfurt conseguiu ultrapassar o Viktoria Koln (2-0), da terceira liga..Sem problemas de maior, o Bayer Leverkusen foi ao campo do Sandhaussen, da terceira divisão, vencer de forma esclarecedora (5-2).