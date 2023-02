Bayern ganha vantagem em casa do PSG nos oitavos da Champions

Um golo do francês Kingsley Coman deu esta terça-feira uma importante vitória ao Bayern de Munique em casa do Paris Saint-Germain, por 1-0, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.

No outro encontro da noite, o AC Milan voltou, nove temporadas depois, aos oitavos de final da 'Champions', num regresso coroado com um triunfo caseiro sobre o Tottenham, por 1-0.

À semelhança do que aconteceu na final da Liga dos Campeões de 2020, disputada no Estádio da Luz, em Lisboa, Coman, formado no PSG, deu o triunfo aos bávaros, aos 53 minutos.

Coman Golos ao PSG



@ChampionsLeague | @PSG_inside 0 x 1 @FCBayern#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/Vk0JZYqvsS - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) February 14, 2023

Warren Zaïre-Emery fez história no PSG, ao tornar-se o primeiro jogador com menos de 17 anos a ser titular num encontro a eliminar da 'Champions', numa partida em que Danilo e Nuno Mendes foram titulares e Vitinha entrou aos 75 nos parisienses, e João Cancelo jogou a primeira parte nos bávaros.

O Bayern, que se mantém 100% vitorioso nesta edição da prova 'milionária', dominou por completo a primeira parte, perante um PSG muito retraído e que fez o primeiro remate já nos descontos.

Já depois do golo de Coman, Choupo-Moting viu Donnarumma desviar um remate para o poste, com o PSG a melhorar com a entrada de Mbappé, que chegou a festejar um golo, aos 82 minutos, mas o lance acabou anulado pelo videoárbitro por fora de jogo de Nuno Mendes.

O Bayern ainda terminou o encontro reduzido a 10 unidades, depois de Pavard ver o segundo amarelo aos 90+2 minutos, após uma falta dura sobre Lionel Messi.

Regressado à fase a eliminar após nove temporadas, o campeão italiano AC Milan venceu em casa o Tottenham, por 1-0, com um golo de Brahim Díaz, logo aos sete minutos.

BRAHIM DÍAZ ⚡️ Mas o Milan ainda estava a ver se falhava



@ChampionsLeague | @acmilan 1 x 0 @SpursOfficial #ChampionsELEVEN pic.twitter.com/uPDNGH5zun - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) February 14, 2023

Desde a segunda mão dos oitavos de final de 2013/14 que nenhum jogador dos milaneses marcava nesta fase, com o espanhol a imitar o brasileiro Kaká, que tinha feito o tento dos italianos numa derrota com o Atlético de Madrid (4-1).

O português Rafael Leão foi eleito o melhor jogador em campo pela UEFA, num encontro em que esteve em campo até aos 90+1 minutos, tendo sido substituído pouco depois de desperdiçar uma boa oportunidade de fazer o 2-0.

No Tottenham, o espanhol Pedro Porro, contratado em janeiro ao Sporting, não foi utilizado.