Barçagate. Pagamentos a ex-chefe dos árbitros sem consequências desportivas

O escândalo que envolve o Barcelona e o pagamento de 1,7 milhões de euros a Enríquez Negreira entre 2016 e 2018, quando este era vice-presidente do Comité Técnico de Árbitros da Federação Espanhola de Futebol para facultar ao clube relatórios técnicos sobre os juízes das partidas dos catalães, não vai trazer consequências desportivas para o clube catalão.

A garantia foi dada esta quinta-feira por Javier Tebas, presidente da Liga espanhola, e justifica-se pelo facto de o alegado delito já ter prescrito. "Não é possível que existam sanções disciplinares ao Barcelona. Passaram-se cinco anos e este tipo de sanções prescrevem ao fim de três. A nível desportivo não é possível, mas pode haver a nível penal. Vamos ver como termina a investigação, mas como é óbvio estas coisas não devem acontecer no futebol espanhol, nem ética nem esteticamente", disse o responsável.

Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona à altura dos factos, já veio desmentir qualquer tipo de ilegalidade. "É absolutamente falso e absurdo pensar-se que comprámos árbitros. Se isso fosse verdade, então não nos tinham anulado um golo na última jornada contra o Atlético que nos dava o título. É um absurdo dizer-se isso", referiu ao jornal La Vanguardia.

Bartomeu admitiu que os pagamentos feitos pelo Barcelona em troca de informações sobre os árbitros são normais no mundo do futebol, e que eram pedidos pelas equipas técnicas no sentido de terem mais informação e de a passarem aos jogadores, mas que em momento algum visavam distorcer a verdade desportiva.

De acordo com o jornal El Mundo, José María Enríquez Negreira recebeu quase 1,7 milhões de euros do Barcelona em tranches mensais e através da Dasnil 95, uma empresa que detém e onde o filho também é administrador.

Prática antiga no clube

O caso está a ser investigado pelo Ministério Público espanhol, e terá tido origem numa investigação da Autoridade Tributária à empresa Dasnil, propriedade do ex-árbitro José María Enríquez Negreira e ex-vice-presidente do Comité Técnico de Árbitros. Estas entregas de dinheiro aconteceram durante a presidência de Josep Maria Bartomeu, mas, de acordo com outros meios de comunicação espanhóis, teriam sido prática do clube ao longo de duas décadas, apanhando as gerências de Joan Gaspart, Joan Laporta e Sandro Rosell.

O Barcelona, em comunicado, não confirmando valores, admitiu que contratou "os serviços de um consultor técnico externo" que fornecia material sobre jovens jogadores e que a "relação foi ampliada com relatórios técnicos relacionados com arbitragem profissional para complementar informações requeridas pelo corpo técnico". Já Negreira afirmou que o seu trabalho era apenas de assessoria verbal aos futebolistas, para lhes explicar o tipo de comportamento a ter perante cada árbitro.

Em declarações à Radio Marca, Juan Gaspart, presidente do Barcelona entre 2000 e 2003, também comentou esta polémica: "O que é que tem os relatórios serem vinculados a um antigo árbitro? Eles têm esse direito. Podem pensar bem ou mal. Eu penso bem e acredito que o Barcelona não fez nada ilegal. O Barça ganhou os campeonatos porque era o melhor. Negreira não teve qualquer influência na escolha dos árbitros. Todas as equipas em Espanha recebem conselhos sobre os árbitros, é normal. O Barcelona ganhava por causa dos árbitros? E Messi era coxo, não?".

