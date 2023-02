Bah está perdoado, mas Schmdit hesita entre Guedes e Ramos

Após uma fase de grupos de sonho, sem derrotas e em que terminou no primeiro lugar num agrupamento com a Juventus e o PSG, o Benfica está esta quarta-feira de regresso nos oitavos de final da Champions (20.00, Eleven Sports), tendo como adversário o Club Brugge, atual quarto classificado da liga belga que na fase anterior da prova foi capaz do melhor e do pior frente ao FC Porto: goleou no Dragão por 4-0 e perdeu pelo mesmo resultado na Bélgica diante da equipa de Sérgio Conceição.

Roger Schmidt desvalorizou esta terça-feira o momento menos bom que o Club Brugge atravessa - está há 10 jogos consecutivos sem ganhar. O técnico alemão recordou o registo dos belgas na fase de grupos e lembrou que são competições diferentes: "A minha experiência diz-me que aquilo que se faz noutras competições não tem grande transferência para as outras provas. Todos no Brugge estão muito motivados. Tiveram um grupo muito difícil com o FC Porto. Bateram o Atlético Madrid e o Leverskusen, equipas de grande qualidade. Merecem estar aqui, a qualidade individual é evidente. Não me parece que entrem em campo a pensar no momento que estão a viver. Tenho a certeza que ambas as equipas vão estar ao seu melhor nível."

O técnico alemão não abriu jogo sobre o onze, nem sobre a possibilidade de Rafa e Gonçalo Ramos regressarem à titularidade por troca com Gonçalo Guedes e David Neres. O que Schmidt confirmou foi que já perdoou Bah pela expulsão em Braga, num jogo que ditou a eliminação do Benfica da Taça de Portugal.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Temos muitos jogadores que podem ser titulares. Foi importante para o Gonçalo Ramos voltar a jogar em Braga, após as lesões que teve e, com mais alguns treinos, está melhor e pronto, veremos se começa no onze. A questão do Bah é algo que acontece no futebol. Dias antes tinha-se estreado a marcar pelo Benfica. Não é um jogador faltoso, são coisas que acontecem, temos de o desculpar, teve apenas um momento infeliz", justificou.

Schmidt, que recusou responder se o Benfica é ou não favorito nesta eliminatória, explicou depois as diferenças entre Gonçalo Ramos e Gonçalo Guedes, e o que ambos podem dar de diferente à equipa. "O Gonçalo Guedes não é bem um ponta de lança, é mais um segundo avançado. Tivemos de recolocá-lo numa posição diferente. São jogadores muito rápidos e fortes na finalização. Têm capacidade para desempenhar aquelas funções. O Gonçalo Guedes esteve muito bem, amanhã [hoje] logo veremos quem vai a jogo".

João Mário e o grande Benfica

João Mário, que falou em conferência de imprensa antes de Roger Schmidt, garantiu que "só um grande Benfica conseguirá ganhar" na Bélgica. "É um jogo de Champions com elevado grau de dificuldade. Fizeram uma boa fase de grupos, agora têm um treinador diferente, com outra proposta de jogo, mas os jogadores são os mesmos. Têm muito talento individual, misturam alguns jovens com outros mais experientes", indicou.

O médio benfiquista está a viver provavelmente o melhor momento da sua carreira, com 16 golos apontados, nove assistências e grandes exibições, algo que, disse "é fruto do trabalho coletivo". "Adaptei-me bem a este novo modelo tático em que jogo mais adiantado e surjo mais em zonas de finalização. Felizmente, tenho revelado frieza a finalizar e conseguido ajudar a equipa", atirou, comentando depois a alegada falta de intensidade que lhe era apontada na época passada. "É uma questão interessante e, quanto a mim, é uma desculpa para muita coisa, que se banalizou. Acredito que neste Benfica, se jogasse na posição 8, também iria corresponder, tem tudo a ver com o futebol ofensivo que a equipa pratica", comentou.

Histórico favorável e milhões

O Benfica tem razões para estar otimista, pois os confrontos diretos com equipas belgas é-lhe favorável, com 12 vitórias em 21 jogos e quatro apuramentos em seis eliminatórias, apesar de ter perdido o duelo mais importante - a final da Taça UEFA 1982-83 diante do Anderlecht.

O Benfica tem também historicamente um registo favorável em eliminatórias que dão acesso aos quartos-de-final na era Champions (desde 2003/04), pois conseguiu o apuramento em quatro de cinco presenças nos oitavos, tendo afastado o Liverpool, o Ajax e duas vezes o Zenit. O pleno falha porque, em 2016/17, caíram face ao Borussia Dortmund. No total, são quatro qualificações e uma eliminação, com 70% de vitórias (sete), mais um empate e duas derrotas, em 10 encontros, com 14 golos marcados e 10 sofridos.

Caso ultrapasse o Club Brugge, o Benfica pode colocar a mão em mais 10,6 milhões de euros, o prémio da UEFA pela passagem aos quartos-de-final. Até ao momento, a equipa já embolsou 61 milhões (38,38 só pelo apuramento para a fase de grupos), e se conseguir passar os belgas, bate por larga margem o atual recorde de melhor receita de sempre alcançada na prova, os 64,903 milhões encaixados na época passada, passando a somar 71,6 milhões de euros.

O recorde de maior receita de sempre na Liga dos Campeões pertence ao FC Porto, que em 2018/2019 encaixou 79,2M, por ter atingido os quartos-de-final da prova e somado cinco vitórias na fase de grupos.

nuno.fernandes@dn.pt