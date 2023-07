Bah diz que objetivo é fazer melhor e vê concorrência em Aursnes e João Victor

O futebolista Alexander Bah considera que o objetivo do Benfica é fazer ainda melhor do que na última época e admite em Aursnes e João Victor concorrência no lado direito na defesa.

"O Fredrik Aursnes já mostrou que pode jogar, o João Victor também jogou, no primeiro particular, penso que há concorrência suficiente, mas vamos, claro, sentir falta do Gilberto (transferido para o Bahia)", disse o defesa direito.

O internacional dinamarquês falou com os jornalistas, esta quinta-feira de manhã, antes da nova sessão de treino do Benfica no St. George's Park, em Inglaterra, onde os campeões nacionais se encontram a fazer o estágio de pré-época.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Além disso, Bah analisou também o desempenho de João Victor, que foi opção a titular como defesa direito na primeira parte do jogo particular de quarta-feira com o Southampton, que o Benfica venceu por 2-0, com golos de David Neres e Ristic.

"Jogou muito bem, vi que cresceu muito em Nantes [clube a que esteve emprestado], muitos jogadores impressionaram-me ontem (quarta-feira), acho que temos um grupo fantástico, estamos a gostar de treinar e a qualidade é muita", destacou o dinamarquês.

O lateral deixou também muitos elogios a Kökçü, médio contratado ao Feyenoord, com quem Bah já tinha cruzado na época de 2020/21, em quatro jogos da Liga Conferência, na fase de grupos e a eliminar, entre o Slavia de Praga e os neerlandeses.

"Joguei com ele quatro vezes numa época, sei que é um jogador fantástico, por isso estou muito feliz com as contratações feitas até agora, vão ajudar a equipa", comentou o defesa, depois de também elogiar o lateral esquerdo Jurasek.

O internacional checo foi a última contratação anunciada pelo clube lisboeta e reencontra Bah, depois de os dois jogadores terem vestido as cores do Slavia Praga.

"É um bom amigo, estou feliz que esteja aqui, é um grande jogador e sei que se irá adaptar bem, do modo que o treinador quer jogar, está feliz, é uma boa pessoa", referiu.

Em relação a Di Maria, que está de regresso ao Benfica, Bah comentou que o argentino está feliz por voltar e que todos sabem disso.

O Benfica prossegue o estágio em St.George's Park, a 'casa' das seleções inglesas, até sábado, viajando nesse dia para a Suíça, onde, no domingo, defrontará o Basileia, no Estádio St. Jakob Park, a partir das 15:00 (hora em Lisboa).

Segue-se a participação no Troféu do Algarve, com jogos diante dos sauditas do Al Nassr, de Luís Castro e Cristiano Ronaldo, e dos espanhóis do Celta de Vigo, nos dias 20 e 21 de julho, respetivamente, antes de novo jogo de preparação, nos Países Baixos, frente ao campeão neerlandês Feyenoord, em 30 de julho.

O primeiro encontro oficial dos 'encarnados' será a Supertaça Cândido de Oliveira, diante do rival FC Porto, vencedor da Taça de Portugal, numa partida agendada para 08 ou 09 de agosto.