Autoridade da Concorrência multa Liga e clubes em 11,3 milhões

A Autoridade da Concorrência multou a Liga Portugal e os 31 clubes da I e II Ligas em 11,3 milhões de euros. Em causa, a decisão de 2020 na qual os clubes dos dois campeonatos profissionais decidiram não contratar jogadores, que rescindissem unilateralmente por motivos relacionados com a pandemia de covid-19.

"Um acordo restritivo da concorrência no mercado laboral", segundo a Autoridade, que em maio de 2020 interpôs uma medida cautelar para interromper o acordo assinado. Agora, depois de notificar os envolvidos esta sexta-feira, a AdC destacou o facto desta ser "a primeira decisão relativa a uma prática anticoncorrencial no mercado laboral que pode ocorrer em qualquer setor de atividade e é punível nos termos da Lei da Concorrência".

A entidade que gere os campeonatos discorda da "interpretação da AdC" e defende que se tratou de uma "mera manifestação do espírito de união e forte solidariedade entre clubes num contexto de adversidades únicas". E por isso mesmo pensa recorrer da decisão. "A decisão agora publicada, e que é, evidentemente, passível de recurso para os tribunais, era já expectável, mais ainda tendo em consideração as posições públicas já assumidas pelas AdC sobre esta matéria, ainda durante a instrução do referido processo", reagiu a Liga Portugal em comunicado.

Pedro Proença chamou os clubes para uma reunião na próxima segunda-feira, "na expectativa de que a reapreciação do processo por uma instância judicial não deixará dúvidas sobre a circunstância de, em nenhum momento, a Liga Portugal e os clubes terem praticado qualquer ilícito concorrencial".

Fatia dos três grandes é de quase oito milhões de euros

Enquanto a Liga Portugal terá de pagar 141 mil euros, entre as equipas que mais terão de pagar estão o Benfica, com 4,163 milhões de euros, o FC Porto, com 2,582 milhões, e o Sporting, com 1,66 milhões. Vit. Setúbal é o menos implicado, com uma multa de 3326 euros.

"As coimas impostas pela AdC são determinadas pelo volume de negócios das empresas sancionadas nos mercados afetados nos anos da prática. Além disso, de acordo com a Lei da Concorrência, as multas não podem exceder 10% do volume de negócios da empresa no ano anterior à decisão da sanção", explicou a AdC, lembrando que "o recurso não suspende a execução das coimas".

No entanto, as empresas podem solicitar ao Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão que suspenda a execução das decisões se demonstrarem que as mesmas lhes causam um prejuízo considerável e oferecerem uma garantia efetiva no seu lugar.

O que decidiram os clubes e a Liga e porque isso é crime?

Segundo o comunicado da AdC, o que os clubes fizeram e com luz verde da Liga Portugal chama-se de acordo de não-contratação ou de no-poach. "Acordos horizontais através dos quais as empresas se comprometem, de forma mútua, a não contratarem ou efetuarem propostas espontâneas aos trabalhadores das empresas com quem estabeleceram o acordo." Prática proibida pela Lei da Concorrência e suscetível de afetar os trabalhadores pela redução do poder negocial e do nível salarial e privação da mobilidade laboral.

Em consequência deste acordo, um jogador que tomasse a iniciativa de terminar o seu contrato por questões provocadas pela pandemia covid-19, não seria contratado por outro clube da I ou II Ligas de futebol.