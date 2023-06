Auriol Dongmo conquista ouro no lançamento do peso nos Jogos Europeus

A atleta portuguesa Auriol Dongmo conquistou esta sexta-feira a medalha de ouro no lançamento do peso nos Jogos Europeus Cracóvia2023.

A lançadora conseguiu atingir os 19.07 metros, mais do que a alemã Yemisi Ogunleye (18.85 metros) e a sueca Axelina Johansson (18.32 metros).

Esta é a segunda medalha de ouro para Portugal nestes Jogos Europeus, depois de o canoísta Messias Baptista ter vencido a competição dos K1 200 metros.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os Jogos Europeus Cracóvia2023 decorrem até 02 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, com 206 atletas.